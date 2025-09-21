La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, un evento imperdible este domingo 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú. Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 6:00 a.m. Perú y Colombia, 8:00 a.m. Argentina y 1:00 p.m. de España . Actualmente, la lucha por el Mundial de Pilotos 2025 está más emocionante que nunca, con solo 31 puntos de diferencia entre los pilotos de McLaren: Oscar Piastri mantiene la delantera, pero Lando Norris busca acortar distancias. La gran pregunta es si los monoplazas de McLaren podrán dominar las calles de Bakú, o si Max Verstappen, de Red Bull, podrá mantener el impulso de su victoria en Monza. También hay gran expectativa por ver si equipos como Ferrari y Mercedes logran imponerse en este circuito.

La emoción del GP de Azerbaiyán 2025 en Bakú se vive por TV en España. Consulta dónde verlo con DAZN y Movistar F1 en directo. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Azerbaiyán 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Azerbaiyán 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del GP de Azerbaiyán con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Azerbaiyán con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

Fans disfrutan la carrera de F1 en pantalla gigante. Te contamos cómo ver el GP de Azerbaiyán 2025 por FOX Sports Premium, F1 TV y Prime Video en México. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.