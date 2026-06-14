La Fórmula 1 aterriza en Barcelona con un claro protagonista: Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes llega al Gran Premio de Cataluña como sólido líder del Campeonato Mundial y con una ventaja que le permite afrontar la séptima carrera del año desde una posición privilegiada. Sin embargo, el desafío no será sencillo. George Russell saldrá desde la pole position y Lewis Hamilton arrancará a su lado en la primera fila, formando un escenario ideal para una batalla estratégica en el tradicional trazado de Montmeló.

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la mejor calidad de imagen, múltiples cámaras y acceso a contenidos exclusivos de la Fórmula 1, F1 TV Pro y F1 TV Premium son las opciones oficiales de streaming de la categoría. A continuación, te mostramos los precios referenciales de ambos servicios en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera de Fórmula 1 del GP de Barcelona-Cataluña 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1 para acceder a todas las sesiones del fin de semana, incluyendo prácticas libres, clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 desde Montmeló, España.

Estos son algunos de los dispositivos compatibles con F1 TV:

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Estos son algunos de los beneficios incluidos en el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras de Fórmula 1.

Todas las sesiones sin publicidad, en directo y bajo demanda.

Cámaras a bordo en vivo para cada piloto.

Radio de equipos en tiempo real.

Acceso a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y Porsche Supercup.

Documentales, programas especiales y archivo histórico de carreras.

Cronometraje en vivo.

Telemetría, mapas de pilotos y datos de neumáticos.

Repeticiones completas de las carreras.

Resúmenes y mejores momentos de radio de equipos.

Programas exclusivos durante los fines de semana de Gran Premio.

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

Además de todo el contenido incluido en F1 TV Pro, el plan Premium añade funciones avanzadas para una experiencia más inmersiva:

Visualización multivista para personalizar distintas señales en una misma pantalla.

Transmisión en vivo en calidad 4K UHD/HDR.

Acceso simultáneo hasta en seis dispositivos compatibles.

Mayor personalización de cámaras, telemetrías y seguimiento de pilotos.

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Barcelona-Cataluña 2026

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 se disputará del viernes 12 al domingo 14 de junio en el Circuito de Barcelona-Cataluña de Montmeló, una de las pistas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1.

Fecha del fin de semana de carrera: del 12 al 14 de junio de 2026.

Circuito: Barcelona-Cataluña, Montmeló (España).

Año del primer Gran Premio: 1991.

Longitud del trazado: 4,655 km.

Número de vueltas: 66.

Distancia total de carrera: 307,104 km.

Récord de vuelta: 1:18.441 (Daniel Ricciardo, 2018).

Horario de la carrera

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México (Centro): 8:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela y Bolivia: 10:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026

Estados Unidos: ESPN y plataformas autorizadas de transmisión deportiva.

ESPN y plataformas autorizadas de transmisión deportiva. Latinoamérica: ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro. México: FOX Sports, F1 TV Pro y plataformas de televisión de paga que cuenten con la señal correspondiente.

FOX Sports, F1 TV Pro y plataformas de televisión de paga que cuenten con la señal correspondiente. Streaming internacional: F1 TV Pro y F1 TV Premium.