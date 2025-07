La mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1 llega con una visita anticipada a Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica este domingo 27 de julio y que contará con transmisión de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 6:00 a.m. PT (Hora del Pacífico), 8:00 a.m. (Hora de Lima y Bogotá), 9:00 a.m. ET (Hora del Este), 10:00 a.m. (Hora de Buenos Aires) y 3:00 p.m. (Horario peninsular español).

Usualmente programada para después del receso de verano, esta carrera se adelanta como parte de la reorganización regional del calendario. Este año también marca el último bajo el contrato actual de Spa, antes de que el circuito entre en un nuevo acuerdo que lo verá alternar en los años 2028 y 2030. La expectación es alta, especialmente para Lando Norris, quien busca cerrar la brecha de solo ocho puntos que lo separa de Oscar Piastri en la lucha por el título, convirtiendo cada punto en una pieza clave en este emocionante campeonato.

Ferrari llega a Spa-Francorchamps con su muy esperada actualización de coche, que se anticipa brindará un impulso significativo a Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Esta mejora es crucial, ya que el equipo ha tenido que trabajar en torno a una limitación específica expuesta por su descalificación en el Gran Premio de China a principios de año. Sin embargo, la mayor historia durante el mini-descanso ha sido el despido de Christian Horner, lo que significa que Red Bull competirá por primera vez en 20 años sin su emblemático director de equipo. Esta decisión, aunque despiadada, se produce tras una lucha de poder interna y la posibilidad de que Max Verstappen se traslade a Mercedes, lo que añade una capa de intriga al desempeño del equipo en esta nueva era.

La salida de Horner de Red Bull Racing es un hito significativo que pondrá a prueba la cohesión y el rendimiento del equipo. La facción de Verstappen había expresado su deseo de que Horner cediera algunas de sus responsabilidades, favoreciendo una estructura similar a la exitosa de McLaren en los últimos años. Ahora, Laurent Mekies asume el mando tras un notable trabajo reemplazando a Franz Tost en Racing Bulls, quien también estuvo en su puesto durante 18 años antes de ser sustituido a finales de 2022. En cuanto al GP de Bélgica del año pasado, fue un triunfo estratégico para George Russell de Mercedes, aunque su victoria fue anulada por no cumplir el peso mínimo del coche. El incidente, irónicamente, remonta al GP de Bélgica de 1994, cuando Michael Schumacher también fue descalificado por el mismo motivo, lo que resultó en la coronación de Damon Hill. En 2024, Lewis Hamilton fue ascendido a la primera posición, con Oscar Piastri segundo y Charles Leclerc tercero.

Tras un breve descanso entre carreras, la parte final de la temporada de la F1 antes del parón estival cuenta con una doble cita, que comienza en uno de los circuitos más emblemáticos del deporte motor: el Gran Premio de Bélgica. | Crédito: formula1.com

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Bélgica 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA como la del Gran Premio de Bélgica 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ferrari aún no ha ganado en 2025, pero sin duda ha ido por buen camino en las últimas carreras, ya que el equipo ha terminado con al menos un coche entre los cinco primeros en todas las carreras desde Imola, donde introdujo una mejora en su monoplaza. ¿Podrán dar la sorpresa en el Gran Premio de Bélgica? | Crédito: formula1.com

Así será la cobertura del GP de Bélgica 2025 vía F1 TV Pro

Mira la F1 en vivo

Haz streaming en vivo de la F1. Cada sesión en el circuito

Cámaras a bordo en vivo y la radio de los equipos

Haz streaming en vivo de series de soporte: F2, F3 y la Porsche Supercup

Streaming de la F1

Mira las repeticiones y los momentos destacados de las carreras de la Fórmula 1

Repeticiones de todas las series de soporte: F2, F3, Porsche Supercup

Mira shows exclusivos de F1

Busca dentro del archivo y los documentales de F1

Tiempos en vivo

Datos en vivo de la tabla de posiciones

Telemetría en tiempo real

Los mejores clips de la radio de los equipos

Mapas de pilotos en vivo

Historial de uso de neumáticos

GP de Bélgica 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 27 de julio de 2025

Domingo, 27 de julio de 2025 Lugar: Circuito de Spa-Francorchamps

Circuito de Spa-Francorchamps Hora: 8:00 a.m. México / 9:00 a.m. Perú y Colombia / 11:00 a.m. Argentina

8:00 a.m. México / 9:00 a.m. Perú y Colombia / 11:00 a.m. Argentina Canal TV y Streaming: F1 TV

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Bélgica 2025, décimo tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 44 vueltas en el Circuito de Spa-Francorchamps, de 7.004km de longitud, el domingo 27 de julio. | Crédito: Ronie Bautista / GEC