El Campeonato Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica 2026, décima cita del calendario oficial de la FIA, situado cerca de las localidades de Spa, Francorchamps, Malmedy y Stavelot en la provincia belga de Lieja. En uno de los circuitos más icónicos del Campeonato del Mundo de F1, la batalla por el título entra en una fase decisiva entre los pilotos de Mercedes y Lewis Hamilton de Ferrari. Para disfrutar la cobertura de la carrera podrás hacerlo a través de la señal oficial de F1 TV Pro en vivo y en directo este domingo 19 de julio. Esta plataforma de streaming te ofrece cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y la narración en español que tanto nos apasiona en todo Hispanoamérica.

Monoplazas recorriendo el circuito de Spa-Francorchamps durante el Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1, evento transmitido hoy para aficionados en Estados Unidos, México y España. | Crédito: F1 / Facebook / Composición Mag

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la mejor calidad de imagen, múltiples cámaras y acceso a contenidos exclusivos de la Fórmula 1, F1 TV Pro y F1 TV Premium son las opciones oficiales de streaming de la categoría. A continuación, te mostramos los precios referenciales de ambos servicios en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera de Fórmula 1 del GP de Gran Bretaña 2026?

F1 TV Pro se puede transmitir fácilmente a través de Apple TV, Chromecast de segunda generación o superior, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV y Roku.

En Estados Unidos, la F1 TV está cambiando. Apple, el nuevo emisor oficial de la Fórmula 1 en EE. UU. , ofrecerá F1 TV de forma gratuita con la suscripción a Apple TV, simplificando el acceso para los aficionados y mejorando su experiencia general. El equipo de retransmisión de F1 TV también estará al frente de la cobertura en inglés de Apple TV, aportando su amplia experiencia y conocimiento a una audiencia estadounidense más extensa.

Los aficionados también pueden ver las carreras a través de F1 TV Premium , un servicio de primera categoría que invita al espectador a sumergirse en la acción, con la posibilidad de ver las carreras en 4K Ultra HD/HDR en hasta seis dispositivos diferentes, además de una función Multiview personalizada disponible en determinados dispositivos con 26 canales diferentes para elegir.

Estos son algunos de los dispositivos compatibles con F1 TV:

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Estos son algunos de los beneficios incluidos en el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras de Fórmula 1.

Todas las sesiones sin publicidad, en directo y bajo demanda.

Cámaras a bordo en vivo para cada piloto.

Radio de equipos en tiempo real.

Acceso a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y Porsche Supercup.

Documentales, programas especiales y archivo histórico de carreras.

Cronometraje en vivo.

Telemetría, mapas de pilotos y datos de neumáticos.

Repeticiones completas de las carreras.

Resúmenes y mejores momentos de radio de equipos.

Programas exclusivos durante los fines de semana de Gran Premio.

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

Además de todo el contenido incluido en F1 TV Pro, el plan Premium añade funciones avanzadas para una experiencia más inmersiva:

Visualización multivista para personalizar distintas señales en una misma pantalla.

Transmisión en vivo en calidad 4K UHD/HDR.

Acceso simultáneo hasta en seis dispositivos compatibles.

Mayor personalización de cámaras, telemetrías y seguimiento de pilotos.

Dónde ver por TV y streamig online la carrera de Fórmula Uno del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Bélgica 2026

Estados Unidos: ESPN y plataformas autorizadas de transmisión deportiva.

ESPN y plataformas autorizadas de transmisión deportiva. Latinoamérica: ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro. México: FOX Sports, F1 TV Pro y plataformas de televisión de paga que cuenten con la señal correspondiente.

FOX Sports, F1 TV Pro y plataformas de televisión de paga que cuenten con la señal correspondiente. Streaming internacional: F1 TV Pro y F1 TV Premium.