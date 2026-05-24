La temporada 2026 de la Fórmula Uno traslada toda su intensidad a la ciudad de Montreal, donde el Gran Premio de Canadá tomará el protagonismo absoluto en el histórico Circuito Gilles Villeneuve. Esta quinta ronda del campeonato mundial incluirá el tercer evento Sprint del año, añadiendo un nivel extra de exigencia antes de que las escuderías viajen a los compromisos de Mónaco y Barcelona en junio. Si buscas dónde ver la carrera del GP de Canadá 2026 EN VIVO, la opción número uno para disfrutar cada detalle es F1 TV Pro este domingo 24 de mayo en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, desde las 3:00 p.m. Perú y Colombia, 5:00 p.m. Argentina y 10:00 p.m. de España (horario peninsular) . Esta plataforma de streaming te ofrece cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y la narración en español que tanto nos apasiona en todo Hispanoamérica.

El Mundial de Pilotos llega a territorio canadiense liderado por la joven estrella italiana Kimi Antonelli, quien brilló recientemente al conseguir una importante victoria en la pista de Miami. Con este excelente resultado, el prodigio europeo acumula cien puntos en la cima de la clasificación general, manteniendo una ventaja de veinte unidades sobre su talentoso compañero de equipo George Russell. El sólido rendimiento de ambos conductores consolida el dominio absoluto de la escudería Mercedes, que ostenta el control total en la codiciada tabla de constructores de esta apasionante temporada. El equipo alemán lidera las estadísticas con una amplia ventaja de 70 puntos sobre su más cercano perseguidor, Ferrari, que suma 110 unidades y busca recortar distancias en las largas rectas de Montreal. Muy cerca de la escuadra italiana se encuentra un renovado equipo McLaren con 94 puntos, prometiendo una batalla táctica fascinante para los espectadores que siguen el certamen desde Norteamérica.

El trazado canadiense posee un valor histórico muy especial para varios veteranos de la actual parrilla que buscarán imponer su experiencia sobre el asfalto norteamericano este fin de semana. El experimentado piloto Lewis Hamilton, hoy al volante de la Scuderia, ostenta el récord absoluto de la pista con siete triunfos memorables que lo respaldan como un especialista indiscutible del circuito. Por su parte, Max Verstappen intentará recuperar su dominio con Red Bull tras haber hilvanado una impresionante racha de cuatro victorias consecutivas en esta misma sede entre los años 2022 y 2024. Esta seguidilla triunfal del múltiple campeón neerlandés fue frenada sorpresivamente el año pasado por Russell, quien buscará repetir la hazaña y acercarse al liderato que defiende su escudería en la actualidad.

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Japón 2026?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Japón 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

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¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Pro y F1 TV Premium cuentan con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

F1 TV Pro F1 TV Premium Mensual: 7.99 dólares Mensual: 11.99 dólares Anual: 69.99 dólares Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro y F1 TV Premium, según la región donde te encuentres.

A continuación, te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Canadá 2026?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del Gran Premio de Canadá con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del Gran Premio de Canadá con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

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Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

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¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.