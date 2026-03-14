Este domingo 15 de marzo habrá emociones sobre ruedas, pues se llevará a cabo la carrera del GP de China 2026 en el Circuito Internacional de Shanghái. El evento deportivo arrancará a las 3:00 am ET, 2:00 am CT, 1:00 am MT y 12:00 am PT. Por suerte para ti, F1 TV lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO. En esta nota te explicaré cómo ver la competencia por dicha señal.

La carrera del GP de China 2026 se realizará en el Circuito Internacional de Shanghái. (Foto: Martin KEEP / AFP) / MARTIN KEEP

¿Cómo ver el GP de China 2026 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de China 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN