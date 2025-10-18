El rugido de los motores volverá este domingo 19 de octubre de 2025 con el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, desde el Circuito de las Américas (Austin, Texas). La emoción será total con los principales pilotos peleando en la recta final del campeonato. Si estás en Estados Unidos, aquí te explicamos cómo y dónde ver el GP EN VIVO, cuánto cuesta F1 TV y qué necesitas para disfrutar de toda la acción.

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión oficial estará disponible por F1 TV Pro, la plataforma de streaming oficial de la Fórmula 1.

En Estados Unidos , también puedes seguir la carrera en ESPN y ESPN Deportes .

, y , todos con señal de ESPN. La opción más completa es F1 TV Pro, ya que ofrece repeticiones, cámaras on-board, radio de pilotos y análisis técnicos exclusivos.

¿Cómo ver F1 TV EN VIVO en Estados Unidos?

Ingresa a F1TV.com o descarga la app F1 TV desde tu dispositivo móvil o Smart TV. Elige el plan F1 TV Pro (transmisión en vivo) o F1 TV Access (repeticiones y archivo histórico). Regístrate con tu correo electrónico y método de pago. Disfruta de todas las sesiones: prácticas, clasificación, sprint y carrera.

¿Cuánto cuesta F1 TV en USA?

F1 TV Pro: USD $9.99 al mes o $79.99 al año .

Ambos planes incluyen acceso a contenido bajo demanda y estadísticas en tiempo real.

¿Qué necesito para ver la F1 en F1 TV?

Conexión a Internet estable (mínimo 5 Mbps).

Un dispositivo compatible: smartphone, tablet, computadora o Smart TV.

Navegador actualizado o app oficial de F1 TV.

Suscripción activa a F1 TV Pro o Access.

¿En qué dispositivos puedo ver F1 TV?

F1 TV es compatible con:

iOS y Android

Apple TV y Chromecast

Roku, Amazon Fire TV y Android TV

PC o laptop (vía navegador Chrome, Edge o Safari)

Horarios del GP de Estados Unidos 2025 (hora del Este - ET)

Práctica 1: Viernes 17 de octubre – 12:30 p.m.

Viernes 17 de octubre – 12:30 p.m. Práctica 2: Viernes 17 de octubre – 4:00 p.m.

Viernes 17 de octubre – 4:00 p.m. Clasificación: Sábado 18 de octubre – 5:00 p.m.

Sábado 18 de octubre – 5:00 p.m. Carrera: Domingo 19 de octubre – 3:00 p.m.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos 2025, décimo novena jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito de las Américas, de 5.513km de longitud, el domingo 19 de octubre. | Crédito: GEC