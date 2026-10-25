El Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 se correrá el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. La largada está programada para las 15:00 en Perú y Colombia, las 14:00 en Ciudad de México y las 17:00 en Argentina. Para seguir la carrera en vivo necesitarás un plan que incluya transmisiones en directo y comprobar la disponibilidad del servicio en tu país. Conoce cómo y dónde ver F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier plataforma digital en el lugar que te encuentres.
Max Verstappen conquistó por primera vez el Gran Premio de Singapur y escaló al cuarto puesto del Mundial de Pilotos de F1 2026 con 221 puntos. El triunfo del neerlandés refuerza la recuperación de Red Bull, aunque la pelea por el título sigue cuesta arriba: Kimi Antonelli suma 340 puntos y podría proclamarse campeón en Austin si se dan los resultados necesarios. Verstappen mantiene opciones matemáticas, pero sus 119 puntos de desventaja dejan poco margen para una remontada.
Cómo y dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO por F1 TV
El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará el domingo 25 de octubre de 2026 y comenzará a las 15:00 en Perú, la misma hora de Austin, sede del Circuito de las Américas. La programación oficial de la F1 confirma ese horario para la salida de la carrera.
|País
|Hora local del domingo 25 de octubre
|Dónde verlo y cómo acceder
|México
|14:00 — Ciudad de México
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Guatemala
|14:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Honduras
|14:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|El Salvador
|14:00
|Comprueba en F1 TV si tu ubicación permite contratar un plan con carrera en directo antes de pagar.
|Nicaragua
|14:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Costa Rica
|14:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Panamá
|15:00
|Comprueba en F1 TV si tu ubicación permite contratar un plan con carrera en directo antes de pagar.
|Perú
|15:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Colombia
|15:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Ecuador
|15:00 — territorio continental
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Bolivia
|16:00
|Comprueba en F1 TV si tu ubicación permite contratar un plan con carrera en directo antes de pagar.
|Venezuela
|16:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|República Dominicana
|16:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Argentina
|17:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Chile
|17:00 — Santiago
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Paraguay
|17:00 — Asunción
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Uruguay
|17:00
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Brasil
|17:00 — Brasilia y São Paulo
|Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado.
|Estados Unidos
|16:00 Este / 15:00 Centro / 14:00 Montaña / 13:00 Pacífico
|F1 TV está incluido en la suscripción de Apple TV para el mercado estadounidense en 2026.
|España
|21:00 — península / 20:00 — Canarias
|La opción para ver la carrera en directo es DAZN. No debe presentarse F1 TV Pro como alternativa de contratación local.
En Perú, Colombia y Ecuador continental, la salida del GP de Estados Unidos será a las 15:00. Para seguirlo por F1 TV, entra en la web o aplicación oficial con una suscripción Pro activa, o Premium si está disponible en tu mercado. Pro permite ver la carrera en directo sin cortes publicitarios, además de acceder a cámaras a bordo y programas de previa y análisis posterior. No confundas estos planes con F1 TV Access, que no incluye el video de la carrera en vivo.
En México, la carrera arrancará a las 14:00 del centro del país; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, a las 17:00. Puedes utilizar F1 TV desde el navegador, el móvil o dispositivos de televisión compatibles, como Android TV, Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV y Roku. Premium añade reproducción en 4K UHD/HDR y funciones de multivista en equipos seleccionados; no todas sus prestaciones están disponibles en cualquier dispositivo.
En Estados Unidos, la diferencia importante para 2026 es que F1 TV está incluido en la suscripción de Apple TV. En España, en cambio, la transmisión en directo corresponde a DAZN: la carrera empezará a las 21:00 peninsulares, teniendo en cuenta que ese domingo ya se habrá producido el cambio al horario de invierno.
Conoce la hora de inicio para ver el GP de Estados Unidos 2026
Estos son los horarios que aparecen en la imagen, expresados en formato de 24 horas y según la hora local de cada ciudad.
|Ciudad
|Hora local
|Ámsterdam
|21:00
|Auckland
|09:00
|Austin
|15:00
|Barcelona
|21:00
|Budapest
|21:00
|Buenos Aires
|17:00
|Helsinki
|22:00
|Estambul
|23:00
|Yakarta
|03:00
|Yeda
|23:00
|Johannesburgo
|22:00
|Lagos
|21:00
|Londres
|20:00
|Los Ángeles
|13:00
|Melbourne
|07:00
|Ciudad de México
|14:00
|Miami
|16:00
|Mónaco
|21:00
|Montreal
|16:00
|Nueva Delhi
|01:30
|Perth
|04:00
|Roma
|21:00
|Sakhir
|23:00
|São Paulo
|17:00
|Seúl
|05:00
|Shanghái
|04:00
|Singapur
|04:00
|Tokio
|05:00
|Vancouver
|13:00
|Yas Marina
|00:00