El Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 se correrá el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin . La largada está programada para las 15:00 en Perú y Colombia, las 14:00 en Ciudad de México y las 17:00 en Argentina. Para seguir la carrera en vivo necesitarás un plan que incluya transmisiones en directo y comprobar la disponibilidad del servicio en tu país. Conoce cómo y dónde ver F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier plataforma digital en el lugar que te encuentres.

Max Verstappen conquistó por primera vez el Gran Premio de Singapur y escaló al cuarto puesto del Mundial de Pilotos de F1 2026 con 221 puntos. El triunfo del neerlandés refuerza la recuperación de Red Bull, aunque la pelea por el título sigue cuesta arriba: Kimi Antonelli suma 340 puntos y podría proclamarse campeón en Austin si se dan los resultados necesarios. Verstappen mantiene opciones matemáticas, pero sus 119 puntos de desventaja dejan poco margen para una remontada.

Cómo y dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO por F1 TV

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará el domingo 25 de octubre de 2026 y comenzará a las 15:00 en Perú , la misma hora de Austin, sede del Circuito de las Américas. La programación oficial de la F1 confirma ese horario para la salida de la carrera.

País Hora local del domingo 25 de octubre Dónde verlo y cómo acceder México 14:00 — Ciudad de México Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Guatemala 14:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Honduras 14:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. El Salvador 14:00 Comprueba en F1 TV si tu ubicación permite contratar un plan con carrera en directo antes de pagar. Nicaragua 14:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Costa Rica 14:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Panamá 15:00 Comprueba en F1 TV si tu ubicación permite contratar un plan con carrera en directo antes de pagar. Perú 15:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Colombia 15:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Ecuador 15:00 — territorio continental Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Bolivia 16:00 Comprueba en F1 TV si tu ubicación permite contratar un plan con carrera en directo antes de pagar. Venezuela 16:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. República Dominicana 16:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Argentina 17:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Chile 17:00 — Santiago Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Paraguay 17:00 — Asunción Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Uruguay 17:00 Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Brasil 17:00 — Brasilia y São Paulo Web o aplicación de F1 TV, con suscripción Pro; Premium donde esté habilitado. Estados Unidos 16:00 Este / 15:00 Centro / 14:00 Montaña / 13:00 Pacífico F1 TV está incluido en la suscripción de Apple TV para el mercado estadounidense en 2026. España 21:00 — península / 20:00 — Canarias La opción para ver la carrera en directo es DAZN. No debe presentarse F1 TV Pro como alternativa de contratación local.

En Perú, Colombia y Ecuador continental, la salida del GP de Estados Unidos será a las 15:00. Para seguirlo por F1 TV, entra en la web o aplicación oficial con una suscripción Pro activa, o Premium si está disponible en tu mercado. Pro permite ver la carrera en directo sin cortes publicitarios, además de acceder a cámaras a bordo y programas de previa y análisis posterior. No confundas estos planes con F1 TV Access, que no incluye el video de la carrera en vivo.

En México, la carrera arrancará a las 14:00 del centro del país; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, a las 17:00. Puedes utilizar F1 TV desde el navegador, el móvil o dispositivos de televisión compatibles, como Android TV, Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV y Roku. Premium añade reproducción en 4K UHD/HDR y funciones de multivista en equipos seleccionados; no todas sus prestaciones están disponibles en cualquier dispositivo.

En Estados Unidos, la diferencia importante para 2026 es que F1 TV está incluido en la suscripción de Apple TV. En España, en cambio, la transmisión en directo corresponde a DAZN: la carrera empezará a las 21:00 peninsulares, teniendo en cuenta que ese domingo ya se habrá producido el cambio al horario de invierno.

Conoce la hora de inicio para ver el GP de Estados Unidos 2026

Estos son los horarios que aparecen en la imagen, expresados en formato de 24 horas y según la hora local de cada ciudad.

Ciudad Hora local Ámsterdam 21:00 Auckland 09:00 Austin 15:00 Barcelona 21:00 Budapest 21:00 Buenos Aires 17:00 Helsinki 22:00 Estambul 23:00 Yakarta 03:00 Yeda 23:00 Johannesburgo 22:00 Lagos 21:00 Londres 20:00 Los Ángeles 13:00 Melbourne 07:00 Ciudad de México 14:00 Miami 16:00 Mónaco 21:00 Montreal 16:00 Nueva Delhi 01:30 Perth 04:00 Roma 21:00 Sakhir 23:00 São Paulo 17:00 Seúl 05:00 Shanghái 04:00 Singapur 04:00 Tokio 05:00 Vancouver 13:00 Yas Marina 00:00