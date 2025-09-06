La temporada 2025 de la Fórmula 1 se traslada al icónico circuito de Monza, que contará con la transmisión de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 8:00 a.m. Perú y Colombia, 10:00 a.m. Argentina y 3:00 p.m. de España , donde la batalla por el Campeonato de Pilotos está más candente que nunca. Los compañeros de equipo de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, se enfrentan en el Gran Premio de Italia con la mira puesta en el título. Tras su impresionante victoria en Zandvoort, Piastri llega a Monza con una ventaja de 34 puntos sobre su rival directo, prometiendo un duelo apasionante en el “Templo de la Velocidad”.

El GP de los Países Bajos 2025 estuvo lleno de sorpresas, con Max Verstappen logrando el segundo lugar e Isack Hadjar subiendo al podio por primera vez en su carrera. Para Ferrari, sin embargo, la carrera fue una gran decepción, ya que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se vieron obligados a retirarse. Para colmo, el siete veces campeón del mundo tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla por no haber desacelerado con banderas amarillas.

Con solo ocho carreras por delante en la temporada, la presión está sobre Piastri y Norris para conseguir la victoria en Monza, una de las pistas más históricas del calendario. El Gran Premio de Italia siempre ofrece momentos dramáticos y es la última carrera europea de la temporada, por lo que es un evento que ningún aficionado se querrá perder.

El Autódromo Nacional de Monza ha recibido numerosas modificaciones, encaminadas a ralentizar su recorrido ultrarrápido en sus orígenes. | Crédito: formula1.com

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Italia 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Italia 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Italia 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del GP de Italia con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Italia con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

Durante más de cien años, Monza ha sido una parada imprescindible en el calendario de Fórmula 1, y en 2025 el Templo de la Velocidad acogerá la 96.ª edición del Gran Premio de Italia. | Crédito: formula1.com

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Italia 2025, décimo sexta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 53 vueltas en el Autódromo Nacional de Monza, de 5.793km de longitud, el domingo 7 de septiembre. | Crédito: Ronie Bautista / GEC