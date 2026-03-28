¡La máxima categoría del automovilismo llega a uno de los trazados más legendarios del mundo! El GP de Japón 2026 aterriza en el icónico circuito de Suzuka para la tercera ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Para los fanáticos hispanos del ‘Gran Circo’, esta carrera es imperdible, ya que pone a prueba la aerodinámica de los nuevos monoplazas en las famosas curvas “Esses” y la temida 130R. Con un asfalto recién renovado en casi toda la pista, la estrategia de neumáticos será la clave absoluta para alcanzar el podio. Si buscas dónde ver la carrera del GP de Japón 2026 EN VIVO, la opción número uno para disfrutar cada detalle es F1 TV Pro este domingo 29 de marzo en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 0:00 a.m. Perú y Colombia, 2:00 a.m. Argentina y 6:00 a.m. de España (horario peninsular) . Esta plataforma de streaming te ofrece cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y la narración en español que tanto nos apasiona en todo Hispanoamérica.

La lucha por el Mundial de Pilotos está más encendida que nunca con un sorprendente George Russell a la cabeza de la tabla. Tras su victoria en Australia y un desempeño sólido en China, el británico suma 51 puntos, pero tiene al acecho a la nueva joya de la F1, el joven Kimi Antonelli. Con solo 19 años, el italiano ya demostró que puede ganar carreras y se encuentra a solo cuatro puntos de su compañero de equipo. Charles Leclerc completa el podio del campeonato con 34 unidades, buscando que su Ferrari recupere el terreno perdido en las rectas japonesas.

En el Campeonato de Constructores, Mercedes ha dado un golpe sobre la mesa y lidera cómodamente con 98 puntos gracias al dominio de sus dos pilotos. La Scuderia se mantiene en la pelea con 67 unidades, esperando que las mejoras técnicas en Suzuka les permitan recortar la distancia con las “Flechas de Plata”. Por su parte, McLaren ocupa el tercer lugar con 18 puntos, intentando consolidarse como la tercera fuerza en un inicio de temporada lleno de sorpresas. La competencia está tan reñida que cualquier error en las curvas de Degner podría cambiar el rumbo de todo el torneo.

Debido a la diferencia de zona horaria con Japón, la carrera se transmitirá en horarios nocturnos o de madrugada para los residentes en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica. Te recomendamos revisar la programación oficial de F1 TV para ajustar tus alarmas y disfrutar del Gran Premio de Japón 2026 en directo desde la comodidad de tu hogar. ¡No hay nada como vivir la adrenalina de la Fórmula 1 online y en alta definición, viendo cómo los mejores pilotos del planeta desafían la gravedad en el trazado de ocho!

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Japón 2026?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Japón 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Japón 2026?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.