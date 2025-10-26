La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su recta final, y el Gran Premio de México será la siguiente parada crucial en el calendario, con solo cinco carreras restantes. El icónico Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México es famoso por ser el circuito de mayor altitud de la F1, situado a más de 2,240 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación extrema presenta un desafío único, ya que el aire menos denso reduce significativamente la carga aerodinámica de los monoplazas. Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 3:00 p.m. Perú y Colombia, 5:00 p.m. Argentina y 10:00 p.m. de España (horario peninsular) .

La altitud no solo afecta a los autos, comprometiendo su rendimiento y la eficiencia de la refrigeración, sino que también ejerce una demanda física considerable sobre los pilotos. Este factor único convierte al GP de México en uno de los eventos más exigentes y estratégicos del calendario de la Fórmula 1. Para el fin de semana de la carrera, el pronóstico meteorológico es favorable. Se esperan condiciones cálidas y secas durante los tres días, con temperaturas que rondarán los 25 grados Celsius sin riesgo de lluvia.

La estabilidad del clima permitirá a los equipos de F1 concentrarse plenamente en la estrategia y el rendimiento de sus monoplazas sin la variable de interrupciones climáticas. Este enfoque será vital para la definición del campeonato. La reciente victoria de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos ha transformado la lucha por el Campeonato de Pilotos en una intensa batalla a tres bandas en la cima de la clasificación.

Con 141 puntos aún en juego en las últimas carreras, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, sigue de cerca a los líderes de McLaren. Actualmente, el neerlandés se encuentra a 40 puntos del líder Oscar Piastri y a 26 puntos de su compañero Lando Norris. El GP de México ofrece una plataforma de alto riesgo donde cualquiera de los contendientes podría dar un golpe decisivo para asegurar su posición en esta emocionante recta final de la temporada.

El circuito mide 4,304 kilómetros y la carrera está programada a 71 vueltas. El Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con 17 curvas, y su principal característica es la altitud: a más de 2200 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire es muy baja. Como resultado, los coches generan menos carga aerodinámica, lo que supone un reto especial para los equipos en cuanto a la configuración del coche y la gestión técnica. | Crédito: F1 / Facebook / NurPhoto

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de México 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de México 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de México 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México también puede describirse como impresionante, ya que se encuentra a más de 2200 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que la baja densidad del aire tiene un impacto significativo en el rendimiento de los coches. | Crédito: F1 / Facebook / Lars Baron

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de México 2025, vigésima jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304km de longitud, el domingo 26 de octubre. | Crédito: GEC