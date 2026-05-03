El Gran Premio de Miami 2026 se disputará este domingo 3 de mayo, desde las 14:00 horas de CDMX (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) , sobre el exigente trazado del Miami International Autodrome, en Florida. La carrera llega con un contexto muy atractivo: Lando Norris ha mostrado el mejor ritmo del fin de semana y McLaren vuelve a perfilarse como una escudería capaz de pelear de tú a tú con Mercedes y Ferrari.

La referencia inmediata en el GP de Miami 2026 es la actuación de Norris en la sprint, donde confirmó su velocidad en una pista en la que ya había ganado hace dos años. Sin embargo, el panorama del Mundial de Fórmula Uno sigue muy apretado, con Kimi Antonelli sosteniendo el liderato del campeonato y George Russell también instalado entre los pilotos más consistentes del arranque de temporada.

Detrás de los nombres más fuertes, la carrera del Gran Premio de Miami ofrece una parrilla con múltiples lecturas. Oscar Piastri largará desde una zona favorable, Charles Leclerc sigue mostrando solidez con Ferrari y Max Verstappen conserva opciones reales de sumar fuerte pese a partir desde el quinto puesto. En contraste, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz deberán construir su resultado con paciencia y una estrategia impecable.

Miami, además, no perdona a quien se precipita. Entre la degradación, las zonas de alta velocidad y los intentos de adelantamiento en un circuito urbano-modernizado, el margen de error es mínimo. Por eso, el Gran Premio de Miami 2026 promete una lectura táctica de alto nivel, con la Fórmula Uno entrando en una fase donde cada punto puede marcar diferencias importantes en el campeonato.

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¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Miami 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Brasil 2025. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

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Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

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GP de Miami 2026: fecha, hora y dónde verlo por Streaming TV

Fecha : viernes 1 al domingo 3 de mayo de 2026.Circuito: Miami International Autodrome, en Miami, Florida, Estados Unidos.

: viernes 1 al domingo 3 de mayo de 2026.Circuito: Miami International Autodrome, en Miami, Florida, Estados Unidos. Hora de la carrera (domingo 3) : 16:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este); 13:00 PT (Estados Unidos, costa Oeste); 14:00 horas del Tiempo del Centro de México; 15:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 17:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 22:00 horas de Madrid.

: 16:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este); 13:00 PT (Estados Unidos, costa Oeste); 14:00 horas del Tiempo del Centro de México; 15:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 17:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 22:00 horas de Madrid. Streaming y TV : F1 TV Pro (streaming oficial de F1), así como los tenedores de derechos para cada territorio, entre ellos opciones como plataformas de TV de paga y streaming deportivo en Latinoamérica, DAZN en España y canales especializados de F1 en Europa y otros mercados. Ajusta los operadores concretos (ESPN, Star+, Sky, etc.) según la guía de derechos vigente en tu país o medio.

: F1 TV Pro (streaming oficial de F1), así como los tenedores de derechos para cada territorio, entre ellos opciones como plataformas de TV de paga y streaming deportivo en Latinoamérica, DAZN en España y canales especializados de F1 en Europa y otros mercados. Ajusta los operadores concretos (ESPN, Star+, Sky, etc.) según la guía de derechos vigente en tu país o medio. Circuito : Miami International Autodrome

: Miami International Autodrome Longitud : 5,412 km.Vueltas: 57.Distancia total de carrera: aproximadamente 308 km.Número de curvas: 19.Sentido: antihorario.Zonas DRS: 3 (habitualmente distribuidas en las rectas principales; sujetas a confirmación oficial 2026).Velocidad máxima estimada: superior a 320 km/h en los tramos más rápidos del circuito urbano.

: 5,412 km.Vueltas: 57.Distancia total de carrera: aproximadamente 308 km.Número de curvas: 19.Sentido: antihorario.Zonas DRS: 3 (habitualmente distribuidas en las rectas principales; sujetas a confirmación oficial 2026).Velocidad máxima estimada: superior a 320 km/h en los tramos más rápidos del circuito urbano. Récord de vuelta oficial: usa el registro histórico más reciente disponible antes del GP 2026 y actualízalo si se bate en la carrera de esta temporada.