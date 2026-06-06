La Fórmula 1 aterriza en las calles de Montecarlo para disputar la sexta fecha de la temporada, marcando el inicio de la gira europea antes del verano. El mítico circuito urbano recibe la categoría reina en un fin de semana crucial para las aspiraciones de los equipos en el campeonato. Si buscas dónde ver la carrera del GP de Mónaco 2026 EN VIVO, la opción número uno para disfrutar cada detalle es F1 TV Pro este domingo 7 de junio en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, desde las 8:00 a.m. Perú y Colombia, 10:00 a.m. Argentina y 3:00 p.m. de España (horario peninsular) . Esta plataforma de streaming te ofrece cámaras a bordo, telemetría en tiempo real y la narración en español que tanto nos apasiona en todo Hispanoamérica.

Considerado el evento cumbre del automovilismo mundial, el Gran Premio de Mónaco combina una riqueza histórica inigualable con la máxima exigencia técnica de la temporada. Los estrechos muros del principado no perdonan errores, transformando cada sesión en un espectáculo de precisión milimétrica sobre el asfalto.

La clasificación del mundial llega encendida tras el paso de la competición por Montreal, donde la parrilla sufrió importantes cambios en la tabla de puntos. Andrea Antonelli consolidó su liderato con Mercedes tras imponerse con autoridad en un Gran Premio de Canadá que alteró las estrategias previstas.

El piloto italiano logró ampliar su ventaja a 43 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, quien firmó un fin de semana complicado tras verse obligado a abandonar mientras lideraba la carrera. Este escenario obliga al británico a buscar una remontada inmediata en las calles monegascas.

Debido a las características del trazado, con curvas lentas y nulas zonas de adelantamiento, la sesión de clasificación del sábado será determinante para el resultado del domingo. El tráfico en pista y la evolución del agarre definirán una de las batallas por la pole position más reñidas del año.

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Mónaco 2026?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Mónaco 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Pro y F1 TV Premium cuentan con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

F1 TV Pro F1 TV Premium Mensual: 7.99 dólares Mensual: 11.99 dólares Anual: 69.99 dólares Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro y F1 TV Premium, según la región donde te encuentres.

A continuación, te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Canadá 2026?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del Gran Premio de Canadá con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del Gran Premio de Canadá con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.