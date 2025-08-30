La temporada 2025 de la Fórmula 1 regresa tras el parón de verano con el esperado Gran Premio de Países Bajos en el icónico Circuito de Zandvoort, que contará con la transmisión de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 8:00 a.m. Perú y Colombia, 10:00 a.m. Argentina y 3:00 p.m. de España . La emoción está al máximo mientras la batalla por el campeonato se intensifica entre los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Con solo nueve puntos de diferencia, este circuito de 72 vueltas podría ser decisivo en su lucha.

En el último Gran Premio de Hungría, Norris demostró su maestría táctica al optar por una sola parada, una estrategia que le aseguró la victoria y le permitió superar a su compañero de equipo. Por otro lado, Piastri, a pesar de ser el piloto más rápido en la pista, se vio perjudicado por una estrategia de dos paradas que lo dejó sin el triunfo. El duelo entre ambos promete ser uno de los puntos más destacados de la carrera.

El GP de Países Bajos, que regresó al calendario en 2021, ha sido dominado por el piloto local Max Verstappen, quien ha ganado tres de las cuatro ediciones. Sin embargo, en la carrera del año pasado, Verstappen tuvo que conformarse con el segundo lugar, quedando a 22 segundos de Lando Norris. Este año, el piloto neerlandés buscará recuperar su hegemonía en casa.

La carrera en Hungría también trajo frustraciones para otros pilotos. Charles Leclerc, que había logrado la pole position, no pudo mantener el ritmo en la carrera y terminó en cuarto lugar. Para Verstappen y Lewis Hamilton, la situación fue aún peor, ya que terminaron en noveno y duodécimo lugar, respectivamente. El Gran Premio de Países Bajos saldrá del calendario de la F1 al final de la temporada 2026 debido a problemas financieros.

El 14 de mayo de 2019 se hizo un anuncio histórico: tras una larga ausencia de más de 35 años, la Fórmula 1 regresa a Zandvoort. Max Verstappen ya llevaba varios años causando sensación en la máxima categoría del automovilismo en 2019. El acuerdo inicial de tres años se prorrogó por dos años más. Ahora, la organización del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 Heineken ha anunciado que la edición de 2026 será la última. | Crédito: formula1.com

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Países Bajos 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Países Bajos 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Países Bajos 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del GP de Países Bajos con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Países Bajos con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

Por primera vez en cuatro años, el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 Heineken ha coronado a un nuevo ganador. Lando Norris (McLaren) logró romper el dominio de Max Verstappen en Zandvoort el 2024. | Crédito: formula1.com

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Países Bajos 2025, décimo quinta jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 72 vueltas en el Circuito de Zandvoort, de 4.259km de longitud, el domingo 31 de agosto. | Crédito: Ronie Bautista / GEC