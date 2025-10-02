La temporada 2025 de la Fórmula 1 regresa bajo los focos en el deslumbrante Gran Premio de Singapur, celebrado en el exigente Circuito Callejero de Marina Bay. Este es uno de los circuitos más espectaculares y a la vez más desafiantes físicamente del calendario, debido a las altas temperaturas, la humedad y su trazado urbano. Tras un fin de semana complicado para McLaren en Azerbaiyán, la ventaja de Oscar Piastri sobre su compañero Lando Norris en el Campeonato de Pilotos se redujo a solo 25 puntos. Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 7:00 a.m. Perú y Colombia, 9:00 a.m. Argentina y 2:00 p.m. de España (horario peninsular) .

Mientras tanto, Max Verstappen de Red Bull encendió las esperanzas de una remontada tardía al conseguir su segunda victoria consecutiva en Bakú. Pese a que McLaren perdió la oportunidad de asegurar el Campeonato de Constructores con un récord de carreras de antelación, el equipo de Woking parece tener casi asegurada la retención del título en Singapur. Sus rivales más cercanos, Mercedes y Ferrari, se enfrentan a desafíos matemáticos casi imposibles para mantenerse en la contienda.

Para que Mercedes permanezca en la lucha por el campeonato, necesita superar a McLaren por al menos 31 puntos en esta carrera, una tarea sumamente compleja. Ferrari, por su parte, requiere superarlos por 35 puntos para evitar la eliminación matemática de la contienda por el título. Por lo tanto, el foco principal en Marina Bay estará en la intensa batalla interna entre los pilotos de McLaren, Piastri y Norris, por la corona individual.

El Circuito Marina Bay, de 5,063 km, es uno de los más exigentes físicamente del calendario. Su superficie irregular, sumada a la humedad, da mucho que pensar a los pilotos. Con 23 curvas, además, se trabaja mucho el volante en la vuelta rápida, lo que les hace perder hasta 3 kg a lo largo de la carrera. El circuito también cuenta con algunas de las características más singulares de cualquier circuito del calendario de la F1, incluyendo la curva 18, donde los pilotos pasan por debajo de una tribuna. | Crédito: F1 / Facebook

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Singapur 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Singapur 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Singapur 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

El Circuito Urbano de Marina Bay es conocido por sus características únicas, incluyendo su entorno nocturno iluminado por miles de focos alrededor de la pista. El trazado estrecho y sinuoso del circuito, junto con las altas temperaturas y la humedad, lo convierten en una carrera desafiante y exigente tanto para pilotos como para equipos. | Crédito: F1 / Facebook

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur 2025, décimo octava jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 62 vueltas en el Circuito Urbano Marina Bay, de 4.927km de longitud, el domingo 5 de octubre. | Crédito: GEC