La temporada 2025 de la Fórmula 1 tendrá un final de pronóstico reservado en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el título mundial de pilotos se definirá en una emocionante batalla a tres bandas. El británico Lando Norris (McLaren) llega al Circuito de Yas Marina con una ventaja de 12 puntos sobre el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y 16 puntos sobre su compañero Oscar Piastri. Norris es el defensor de la victoria en este circuito, donde el pole-sitter ha ganado las últimas 10 carreras. Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 8:00 a.m. Perú y Colombia, 10:00 a.m. Argentina y 2:00 p.m. de España (horario peninsular) .

Norris controla su propio destino: un simple tercer puesto o mejor en la carrera del domingo le garantizaría su primer campeonato mundial, independientemente de lo que hagan sus rivales. Su reciente racha de cuatro podios consecutivos, incluyendo dos victorias, le permitió retomar el liderato tras la decepción en Qatar. Por su parte, Verstappen (ganador en Abu Dabi de 2020 a 2023) necesita ganar la carrera y que Norris termine en cuarto lugar o peor para alzarse con su quinto título consecutivo.

El neerlandés ha regresado dramáticamente a la pelea tras estar a 104 puntos de diferencia hace cuatro meses, gracias a nueve podios consecutivos y los errores estratégicos de McLaren. Piastri, con una puerta al campeonato apenas entreabierta, necesita terminar en primer lugar y que Norris finalice sexto o peor. Es importante destacar que, en caso de un empate en puntos entre Norris y cualquiera de sus rivales, el título sería para Norris gracias al primer criterio de desempate: el mayor número de segundos puestos obtenidos durante la temporada.

La carrera final no solo pondrá en juego el título, sino también la reputación de McLaren, que se ha negado a favorecer a un solo piloto. Con solo 21 de las 23 carreras ganadas combinadamente por estos tres pilotos, la expectación es máxima para este histórico desenlace en Yas Marina.

El inglés Lando Norris (McLaren) llega líder del Mundial de Fórmula Uno al Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, en el que apuntará a un primer título que también busca su compañero, el australiano Oscar Piastri, en el circuito de Yas Marina, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) puede completar un auténtico milagro deportivo si acaba capturando una quinta corona seguida en la categoría reina. | Crédito: @F1 / X

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Abu Dabi 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Abu Dabi 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Abu Dabi 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

La carrera EN VIVO del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas onboards de cada piloto)

del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan al GP de Abu Dabi 2025 en la pelea por el título. | Crédito: F1 / Facebook

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi 2025, vigésima cuarta y última jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.281km de longitud, el domingo 7 de diciembre. | Crédito: GEC