El Gran Premio de Qatar 2025 en el Circuito Internacional de Lusail se perfila como el evento más tenso de la temporada de Fórmula 1, marcando la penúltima carrera y el último fin de semana con formato Sprint. La lucha por el campeonato se reavivó dramáticamente después de que los dos contendientes de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, fueran descalificados (DSQ) en Las Vegas por desgaste excesivo en sus planchas de deslizamiento, lo que redujo drásticamente la ventaja de Norris a solo 24 puntos sobre Piastri y Max Verstappen (Red Bull). Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 11:00 a.m. Perú y Colombia, 1:00 p.m. Argentina y 5:00 p.m. de España (horario peninsular) .

El circuito de Lusail, conocido por sus curvas rápidas y su recta principal de un kilómetro, será un desafío físico y estratégico para los pilotos. A diferencia de otros circuitos, la FIA ha impuesto una regla de dos paradas obligatorias con un límite de 25 vueltas por juego de neumáticos, transformando la carrera de 57 vueltas en tres sprints cortos. Esta nueva complejidad pone a prueba la ejecución en boxes y el set-up aerodinámico, favoreciendo a coches con alta eficiencia y gestión inmediata de neumáticos.

Lando Norris llega al evento bajo una presión inmensa; para ganar el título en Qatar, debe superar la puntuación de Piastri y Verstappen por al menos dos puntos durante todo el fin de semana. Cualquier error estratégico o técnico podría ser fatal. Max Verstappen, que llega con el impulso de su victoria dominante en Las Vegas, buscará explotar la eficiencia en línea recta de Red Bull en este trazado.

Por su parte, Oscar Piastri, ahora empatado con Verstappen en puntos, necesita recuperar la consistencia que lo mantuvo como líder a mitad de temporada. El evento también es crucial en la lucha por el Subcampeonato de Constructores, donde Mercedes le sacó 40 puntos a Red Bull tras los problemas de McLaren. Con 33 puntos en juego en este fin de semana Sprint, cada detalle en Lusail será decisivo.

La historia del Circuito Internacional de Lusail es una de rápido desarrollo y escalada estratégica, que se desarrolla en tres actos distintos: su rápida creación en 2004 para MotoGP, su pionera instauración de las carreras nocturnas en 2007 y el monumental renacimiento arquitectónico llevado a cabo entre 2022 y 2023. | Crédito: F1 / Facebook

¿Dónde ver F1 TV Pro en vivo por el GP de Qatar 2025?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Qatar 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Qué incluye F1 TV Pro para el GP de Qatar 2025?

Contratar F1 TV Pro te da acceso exclusivo a:

Repeticiones completas de todas las sesiones

del GP de Singapur con múltiples cámaras (incluidas de cada piloto) Radios en tiempo real entre piloto e ingeniero

Tiempos en vivo sector por sector

Vista de mapa GPS interactivo

Repeticiones completas de todas las sesiones

Análisis técnico, entrevistas, contenido exclusivo de los equipos

Resultados GP de Qatar 2025. ¿Quién ganó la carrera de F1? Sigue los resultados EN DIRECTO y el podio final de la Fórmula 1 hoy 30 de noviembre. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué es F1 TV Premium?

F1 TV Premium es el nivel de suscripción definitivo para los amantes de la Fórmula 1, diseñado para ofrecer una inmersión total y en vivo. Con esta suscripción, obtendrás acceso a la perspectiva de los directores de equipo, gracias a la función Multiview que permite hasta cuatro transmisiones en vivo simultáneas.

Disfruta de la acción en una calidad impresionante, con transmisión en vivo en 4K UHD/HDR y la flexibilidad de verlo en múltiples dispositivos. Además, todos los suscriptores Premium también disfrutan de las características completas disponibles en F1 TV Access y F1 TV Pro.

¿Qué dispositivos son compatibles con F1 TV Premium?

¿Te preguntas dónde puedes disfrutar de F1 TV Premium? Esta plataforma de streaming está disponible para los aficionados en una variedad de dispositivos. Puedes acceder a ella a través de la web utilizando navegadores como Chrome y Edge, así como en dispositivos iOS y TVOS.

Para usuarios de Android, F1 TV Premium es compatible con las versiones OS14 y OS15+ (dependiendo del dispositivo específico). Si buscas flexibilidad, también puedes disfrutar del contenido mediante AirPlay/Casting, aunque ten en cuenta que actualmente no está disponible para Android TV ni Amazon Fire TV.

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Premium?

Actualmente, F1 TV Premium cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 11.99 dólares

Anual: 104.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar 2025, vigésima tercera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419km de longitud, el domingo 30 de noviembre. | Crédito: GEC