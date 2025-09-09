Venezuela se juega el partido más importante de su historia reciente: si vence a Colombia este martes 9 de septiembre (19:30 hora de Caracas; 7:30 pm ET; 4:30 pm PT) en el Estadio Monumental de Maturín, asegurará el repechaje rumbo al Mundial 2026 y quedará a un paso de su primera Copa del Mundo. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá? La transmisión oficial estará a cargo del servicio streaming de FANATIZ en su modo PPV. Aquí te explicamos el paso a paso para contratarlo.

Si eres ciudadano latino y te encuentras en California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Arizona, Illinois, Michigan, Oregón, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Washington, Nuevo México y otros estados, déjame decirte que el servicio FANATIZ se encargará de transmitir en vivo y en línea el partido Venezuela vs. Colombia en HD con comentarios en español e ingles (también puedes escuchar el sonido ambiental del estadio).

Para contratar el ‘Pay-Per-View’ (PPV) de Fanatiz en Estados Unidos, solo debes hacerlo en su sitio web oficial por el precio de 29.99 dólares, solo por el evento. De esta forma, podrás ver el Venezuela vs. Colombia en vivo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet, teléfono móvil y otros dispositivos de streaming compatibles con HD.

Entrar a fanatiz.com y elegir “Suscríbete” o “Mira ahora” .

y elegir . Crear cuenta con correo y contraseña.

Seleccionar “PPV” para comprar solo el partido (o elegir plan mensual/anual si se prefiere).

para comprar solo el partido (o elegir plan mensual/anual si se prefiere). Añadir tarjeta de crédito/débito y confirmar la compra.

Activación inmediata para ver en todas las pantallas compatibles.

Recomendación: iniciar sesión con ubicación en EE. UU. para ver el PPV y el precio correcto antes del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver FANATIZ PPV?

PC: Navegador web oficial

Teléfonos celulares: iOS y Android

TV: Samsung, Google TV, LG, Panasonic y SONY

Smart TV: Apple TV, Amazon Fire TV, Roku y Android TV

¿Qué esperar del Venezuela vs. Colombia?

En la pizarra, el plan de Venezuela debería priorizar bloques compactos, amplitud con laterales, balón parado y referencia constante a su ‘9’ para fijar centrales; Colombia, con mayor posesión, buscará progresar por bandas con su extremo determinante y liberar a su mediapunta entre líneas. Los detalles del primer cuarto de hora y la eficacia en ambas áreas pueden decantar el resultado en un duelo que define el pase a la repesca.

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 9 de septiembre

: Martes 9 de septiembre Horario : 19:30 h Caracas | 7:30 pm ET (Florida) | 4:30 pm PT (California)

: 19:30 h Caracas | 7:30 pm ET (Florida) | 4:30 pm PT (California) Lugar : Estadio Monumental de Maturín

: Estadio Monumental de Maturín Transmisión en Estados Unidos : Fanatiz PPV

: Fanatiz PPV Precio de Fanatiz : 29.99 USD por el evento (compra única).

: 29.99 USD por el evento (compra única). El acceso queda vinculado a la cuenta y se ve en múltiples dispositivos compatibles.

FAQ: Venezuela vs. Colombia – Fanatiz PPV en EE. UU.

¿Dónde ver el partido en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá?

Fanatiz en modalidad PPV (pago por evento).

¿Cuál es el precio del PPV?

USD 29.99 por el evento, compra única.

¿A qué hora empieza?

19:30 hora de Caracas; 7:30 pm ET; 4:30 pm PT.

¿Cómo compro el PPV?

Entrar a fanatiz.com y crear cuenta.

Elegir la opción PPV para Venezuela vs. Colombia.

Pagar con tarjeta y confirmar.

¿Se puede ver en qué dispositivos?

Navegador web en PC/Mac: apps iOS y Android; Apple TV, Amazon Fire TV, Roku y Android TV .

. Smart TV compatibles (Samsung, LG, Google TV, Panasonic, Sony).

¿El acceso es inmediato?

Sí, tras confirmar el pago queda habilitado en la cuenta.

¿Hay comentarios en español?

Sí; también opción en inglés y audio ambiente del estadio (si está disponible).

¿El PPV incluye repeticiones o VOD?

Suele habilitarse una ventana de repetición limitada; revisar el detalle al comprar el evento.

¿Sirve una suscripción mensual en lugar del PPV?

Para este encuentro, en Estados Unidos se ofrece como PPV; si hay planes activos o promos, se muestran al iniciar sesión.

¿Recomendaciones antes del inicio?

Iniciar sesión 10–15 minutos antes, verificar actualización del app y conexión estable en la red del televisor o dispositivo de streaming.