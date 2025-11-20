La edición 2025 de Miss Universo promete una competencia vibrante y llena de orgullo latino. Este jueves 20 de noviembre, el Impact Arena de Tailandia se viste de gala para recibir a las mujeres más bellas e inspiradoras del planeta. Entre las grandes favoritas para alzarse con la corona destacan seis talentosas representantes de América Latina, quienes han conquistado al público y al jurado con su carisma, elegancia y compromiso social.

Fátima Bosch, Miss México, ha brillado por su disciplina y fuerte presencia escénica, consolidándose como una de las contendientes más completas del certamen. Stephany Abasali, Miss Venezuela, deslumbra con su porte y seguridad, atributos que mantienen la sólida tradición de su país en este concurso. Desde Chile, Inna Moll aporta frescura y autenticidad, destacando por su perfil como creadora de contenido y vocera de causas ambientales.

Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, combina belleza con inteligencia y experiencia en el modelaje, posicionándose como una de las favoritas del público. Por Ecuador, Nadia Mejía ha cautivado por su historia de superación y su natural encanto, mientras que Karla Bacigalupo, Miss Perú, irradia elegancia y determinación, mostrando una preparación integral que la coloca entre las posibles finalistas.

Con estas seis candidatas latinas como protagonistas, la noche final del Miss Universo 2025 promete ser una celebración de diversidad, talento y empoderamiento femenino, donde el público espera que una de ellas logre conquistar la codiciada corona universal.