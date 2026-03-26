El jueves 26 de marzo a las 6:00 p.m. hora de La Paz y ET - 4:00 p.m. hora de México , la selección de Bolivia enfrentará a similar de Surinam en el Estadio BBVA en un crucial encuentro por las semifinales del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo la dirección de Óscar Villegas, “La Verde” llega al partido como el representante de Conmebol al repechaje mundialista tras finalizar en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que la “Natio”, con Henk ten Cate como estratega, llega como el segundo mejor del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf, convirtiéndose en la gran revelación tras superar a combinados como Guatemala y El Salvador. El vencedor de este enfrentamiento se medirá contra Irak para sellar su boleto a la justa mundialista. Si vives en el país altiplánico, FBF Play transmitirá las incidencias del encuentro al ras de la cancha y aquí te diré cómo verlo vía online.

¿Dónde ver FBF Play EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026?

FBF Play es la app oficial de la Federación Bolivia de Fútbol (FBF) que se encarga de transmitir todos los partidos de la selección boliviana de fútbol en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Podrás ver el partido de La Verde frente a Surinam descargando la app de FBF Play en Google Play Store (Android) y App Store de Apple (iOS) por un precio de Bs 30.

¿Cómo contratar FBF Play?

Los usuarios y púbico en general podrán adquirir el acceso a la app “ FBF Play ” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de Bs 30 .

” mediante el sitio web www.entel.bo con una tarjeta Hola Prepago del corte correspondiente de . La única tarifa de FBF Play es de Bs 30 por cada partido seleccionado.

es de por cada partido seleccionado. Oferta válida únicamente en el monto establecido, no aplica acumulación de recarga de crédito.

La vigencia del acceso es a partir de la compra hasta la finalización del partido elegido y bajo los términos y condiciones de la app FBF Play y Entel S.A.

El usuario tras confirmar la compra recibirá un USUARIO y CONTRASEÑA

El acceso entregado no es válido para dos o más equipos y/o dispositivos en simultáneo.

No hay restricciones en la cantidad de compras.

El usuario es responsable de la descarga de la app FBF Play en el dispositivo o equipo de su preferencia

en el dispositivo o equipo de su preferencia El usuario deberá contar con un acceso a Internet de Entel SA u otro operador para la descarga de la aplicación FBF Play como para la navegación dentro de la misma.

como para la navegación dentro de la misma. La calidad de transmisión del servicio de la app FBF Play dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores.

dependerá de las condiciones de red de su operador, velocidad contratada por el usuario y señal enviada por la FBF. Entel SA no se responsabiliza de la calidad del servicio de Internet de otros operadores. La app de FBF Play se encuentra en Google Play Store para Android y App Store para iOS .

se encuentra en . Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800104488 desde cualquier teléfono fijo o ingresar a www.entel.bo.

Bolivia vs. Surinam: fecha, horario, TV y dónde ver repechaje al Mundial 2026

Fecha: Jueves, 26 de marzo de 2026.

Torneo: Semifinal del repechaje al Mundial 2026; el ganador enfrentará a Irak.

Hora: 5:00 p. m. Perú, 6:00 p. m. Bolivia (16:00 hora local en Monterrey).

Canal de TV / Streaming: App de FBF Play.

Lugar: Estadio BBVA de Monterrey, México.