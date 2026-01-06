El FC Barcelona y el Athletic Club cruzan sus caminos este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) en la primera semifinal de una Supercopa de España marcada, un año más, por la controversia: la sede, el reparto económico y el peaje deportivo del largo viaje siguen generando debate en el entorno de los cuatro participantes. Un día después será el turno del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético, pero el foco inicial se posa sobre un Barça que llega en dinámica ascendente y un Athletic obligado a reaccionar para no descolgarse de la pelea por los títulos.

El conjunto azulgrana aterriza en Arabia con la confianza por las nubes. Líder en LaLiga tras enderezar el rumbo, el equipo de Hansi Flick viene de imponerse en el derbi ante un combativo Espanyol gracias a los tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski, y suma ya ocho victorias consecutivas entre campeonato doméstico, Champions y Copa del Rey. Ese impulso competitivo, unido a la sensación de haber encontrado una base sólida de once, coloca al Barça como favorito para revalidar la corona conquistada el curso pasado.

Buena parte de esa ilusión pasa por el estado de forma de Lamine Yamal, convertido ya en referencia ofensiva pese a su juventud. El extremo, que desborda, asiste y condiciona planteamientos rivales, lidera una línea de ataque donde Lewandowski ha recuperado olfato y Olmo aporta pausa entre líneas. Además, Flick recupera a Ronald Araújo, que vuelve tras tomarse un respiro para recomponerse anímicamente. La ausencia del uruguayo había obligado al técnico alemán a reciclar a Gerard Martín como central, un parche que ahora podrá guardar en el cajón para situaciones de emergencia.

Enfrente aparece un Athletic Club que llega a la cita mucho más cuestionado. El bloque de Ernesto Valverde firma hasta el momento una campaña irregular y sólo ha sido capaz de sumar una victoria en sus últimos cinco compromisos oficiales. Los Leones, lastrados por las lesiones y por una preocupante falta de pegada, únicamente lograron imponerse, y en la prórroga, al modesto Ourense de Tercera Federación en la tercera ronda de la Copa del Rey. Esta mala dinámica ha colocado al técnico en el centro de las críticas durante las últimas semanas y convierte la Supercopa en una oportunidad tan peligrosa como necesaria para cambiar el relato.

También cargado de antecedentes recientes. Barcelona y Athletic rememoran la semifinal de la pasada edición, que se decantó del lado azulgrana con un 2-0 que reflejó la superioridad culé en las áreas. Sin embargo, el conjunto bilbaíno sabe lo que es amargarle la vida a los catalanes en este mismo torneo, como ya hizo en 2015 y 2021. Con ese recuerdo como estímulo y el hambre competitivo que caracteriza históricamente a los rojiblancos, la semifinal se presenta como un choque de dinámicas enfrentadas, con un Barça lanzado y un Athletic herido que busca agarrarse a la Supercopa para cambiar su temporada.

¿Dónde ver FC Barcelona — Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por Supercopa de España 2026?

El FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 se podrá ver en distintos canales de TV y servicios de streaming según el país, tanto en señal abierta como en cable y plataformas online oficiales. A continuación, un resumen de las opciones más importantes para España, Estados Unidos, México y varios países de Sudamérica.

España: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar y Movistar Plus+.

Estados Unidos y Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV.

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y Rep. Dominicana: SKY Sports y SKY Plus.

Perú: América TV y América tvGO.

Colombia: Win Sports y Win Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF).

Venezuela: Meridiano TV y Venevisión.

Argentina, Uruguay y Paraguay: Flow Sports TV.

Canadá: fuboTV.

Cuba: Tele Rebelde.

Brasil: ESPN y Disney Plus Premium.

Reino Unido: TNT Sports 1, Discovery+ y Discovery+ App.

Alemania: DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL.

Francia: L’Équipe Live Foot.

Chile y Bolivia: Sin transmisión confirmada.

Horarios para ver el FC Barcelona — Athletic Club por la Supercopa de España 2026

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras: 13:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba: 14:00 horas

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 16:00 horas

Reino Unido, Portugal e Irlanda: 19:00 horas

España, Italia, Francia y Alemania: 20:00 horas

Estados Unidos: 2 p.m. ET / 11 a.m. PT

Ficha del partido Barcelona vs Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España 2025-26

Competición: Supercopa de España, semifinal a partido único.

​Partido: FC Barcelona — Athletic Club

Fecha: miércoles 7 de enero de 2026.

Hora oficial: 20:00 (hora local de Yeda) / 18:00 CET aprox..

Estadio: Alinma Bank Stadium – King Abdullah Sports City, Yeda (Arabia Saudí).

Ciudad: Yeda, Arabia Saudita.

Árbitro principal: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego).

Asistente 1: Diego Santaúrsula.

Asistente 2: Rubén Campo.

Cuarto árbitro: Alejandro Quintero.

Quinto árbitro: Antonio Martínez.

VAR: Jorge Figueroa.

AVAR: Javier Iglesias.

Alineación probable FC Barcelona (4-3-3): Joan García; Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Alineación probable Athletic Club (4-2-3-1): Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Paredes, Lekue; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta/Berenguer.