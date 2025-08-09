El próximo trofeo Joan Gamper, que medirá este domingo al Barcelona y al Como (19.00 CET) en el Johan Cruyff, será diferente, por jugarse de nuevo fuera del Spotify Camp Nou, y ante unos 6.000 espectadores, que es la capacidad del estadio donde habitualmente juegan sus encuentros el equipo femenino y el filial.

Pero también será especial para Lamine Yamal, que estrenará su camiseta con el diez en la espalda; así como para Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, los nuevos fichajes del proyecto del Barcelona para el próximo curso.

El meta, una de las sensaciones del pasado campeonato como meta del Espanyol, firmó nada más finalizar la temporada pasada; Rashford era la tercera opción de la delantera tras el colombiano Luis Díaz y Nico Williams; mientras que el joven sueco Bardghji ha sido la sorpresa después de llegar procedente del Copenhague.

Joan Garcia está llamado a ocupar como titular la meta barcelonista, más aún tras la baja por la cirugía de espalda a la que se ha sometido Marc Andre ter Stegen; a Rashford, el Barcelona lo ha fichado por su polivalencia, un tipo potente, que se desenvuelve por la banda izquierda, pero también como delantero centro.

Precisamente con la lesión de Robert Lewandowski, que puede estar tres semanas de baja, el británico podría tener sus minutos en una posición en la luchará con Ferran Torres. Dani Olmo, como en la sesión de ayer, también se ha entrenado al margen del equipo.

Bardghji es desequilibrio. Un jugón con ficha del filial, que juega a pierna cambiada por la derecha, y que puede servir para darle respiros a Lamine Yamal en esa demarcación; algo para lo que también ha sido contratado Rashford con Raphinha.

Señal de TV3 de Cataluña en directo, para ver el juego del Barça - Como 1907 este domingo 10 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2025. (Foto: @FCBarcelona / @Como1907 / Composición MAG) / Piero Hatto

Barcelona vs. Como 1907: hora, TV y dónde ver Trofeo Joan Gamper 2025

Fecha: domingo 10 de agosto de 2025

domingo 10 de agosto de 2025 Lugar: Estadi Johan Cruyff

Estadi Johan Cruyff Canal TV: TV3 de Cataluña / Barca TV

TV3 de Cataluña / Barca TV Horario: 9:00 p.m. hora peninsular

En España, el juego del FC Barcelona contra el Calcio Como 1907 empieza a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el canal de YouTube de Barça TV y la señal streaming de Barça One. También se verá por Movistar Plus y TV3, señal exclusiva para el público de Catalunya.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Como 1907 gratis en Barça TV y Barça One en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.