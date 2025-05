Cuatro puntos los separan, pero este domingo podrían estirarse a siete y prácticamente los azulgranas estarían celebrando un nuevo título local. FC Barcelona vs. Real Madrid protagonizan una nueva edición de El Clásico de España este domingo 11 de mayo desde las 4:15 p.m. horario peninsular en el Estadio Olímpico de Montjuic. Ambos equipos vienen con realidades distintas, pero con el objetivo de tener más chances de conseguir una nueva estrella en su palmarés. Conoce los horarios por país, canales de TV, dónde ver streaming online, posibles alineaciones y más estadísticas de los protagonistas.

En los 260 enfrentamientos históricos, el Real Madrid supera ligeramente al Barcelona con 106 victorias frente a 103, además de 51 empates. Sin embargo, en la presente temporada, el equipo azulgrana ha dominado los tres Clásicos disputados, con marcadores de 0-4 en Liga (Bernabéu), 2-5 en la Supercopa de España y un 3-2 en la prórroga de la Copa del Rey.

El clásico entre Barcelona vs Real Madrid podrá verse por la señal oficial de Movistar LaLiga TV y LaLiga TV2 por Movistar Plus+ (54 y 57) y en Orange (110 y 112), en LaLiga TV UHD por Movistar (57) y en Orange (112) y en LaLiga TV Bar. El partido es válido por la jornada 35 de LaLiga EA Sports y se podrá disfrutar en directo en televisión y distintas plataformas online.

Desde México, la cobertura en exclusiva se podrá ver a través de la señal de SKY Sports. Además, se extenderá en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, estos son los siguientes enlaces para contratar el servicio desde tu región.

En los Estados Unidos, ESPN+ será el encargo de transmitir el clásico de España entre FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo este domingo 11 de mayo desde las 7:15 a.m. PT, 8:15 a.m. MT, 9:15 a.m. CT y 10:15 a.m. ET en el Estadio Olímpico de Montjuic. El costo de la suscripción mensual es de $11.99, mientras que la anual está $119.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

5 últimos resultado del clásico Barcelona - Real Madrid

Conoce cómo quedaron los últimos resultados del clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid. El último se jugó el pasado 26 de abril por la final de la Copa del Rey, donde el conjunto de Hansi Flick logró el título tras un ajustado 3-2 a su favor.

26/04/2025 - Barcelona 3-2 Real Madrid por Copa del Rey

12/01/2025 - Real Madrid 2-5 Barcelona por la Supercopa

26/10/2024 - Real Madrid 0-4 Barcelona por LaLiga

21/04/2024 - Real Madrid 3-2 Barcelona por LaLiga

14/01/2014 - Real Madrid 4-1 Barcelona por la Supercopa

Día: Domingo 11 de mayo de 3035

Canal TV: SKY Sports, ESPN+, Disney Plus, Movistar Plus

Hora: 8:15 a.m. (CDMX), 9:15 a.m. CT, 10:15 a.m. ET

Estadio Estadio Olímpico de Montjuic