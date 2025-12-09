Este miércoles 10 de diciembre se reanudará el desarrollo de la Copa Intercontinental 2025 y tendremos el ‘Derbi de las Américas’. Mira el juego de Cruz Azul vs. Flamengo a través de la señal de FIFA Plus TV, a partir de las 11:00 a.m. hora Centro de México , en un duelo de pronóstico reservado entre el conjunto mexicano y el vigente campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores de América.

Recordemos que Flamengo campeonó en la Copa Libertadores hace poco más de una semana, mientras que Cruz Azul concluyó su participación en la Liga MX siendo semifinalista y eliminado por Tigres. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas seguir este enfrentamiento.

¿Dónde ver FIFA Plus EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo por Copa Intercontinental 2025?

Dirígete al sitio web plus.fifa.com o abre la aplicación FIFA+ en tu dispositivo móvil Android/iOS

Haz clic en la opción ‘ACCEDER / CREAR CUENTA’.

Haz clic en ‘REGISTRARSE’.

Introduce tus datos personales (nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, país de residencia, idioma de comunicación preferido, tu equipo favorito).

Crea y verifica tu contraseña.

Después de revisar los ‘Términos de servicio’, selecciona ‘HE LEÍDO Y APROBADO LOS TÉRMINOS DE SERVICIO’ y presiona el botón ‘CREAR UNA CUENTA’.

Abre el correo electrónico que recibirás y haz clic en ‘CONFIRMAR TU E-MAIL’ para finalizar el registro en FIFA+.

¿Cómo puedes ver el contenido de FIFA+?

El canal FIFA+ se puede encontrar en Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, Rakuten y The Roku Channels, aunque la disponibilidad del canal varía según el país. Para acceder al canal FIFA+ debes:

Ir a la Plataforma del Canal FAST de tu elección. Esto para comprobar la disponibilidad de las plataformas de canales FAST en tu país.

Dirígete a la lista de canales, entra en la sección de deportes y busca el canal FIFA+.

Selecciona y reproduce el contenido de la Guía.

Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO: hora, TV y dónde ver por Copa Intercontinental 2025

Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles 10 de diciembre de 2025 Lugar: Estadio Áhmad bin Ali, Rayán

Estadio Áhmad bin Ali, Rayán Horario: 11:00 a.m. Ciudad de México

11:00 a.m. Ciudad de México TV y Streaming: FIFA Plus