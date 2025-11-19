La temporada de Miss Universo 2025 ha entrado oficialmente en su fase más intensa, y la energía que rodea a la 74.ª edición es tal que incluso a la veterana más tranquila de los concursos de belleza se le acelera el pulso. Con 121 candidatas iluminando Tailandia, el certamen de belleza estará disponible en streaming a través de Telemundo y Peacock el 20 de noviembre . Pero no tendrán que madrugar para verlo. La final se celebrará a las 8:00 h en Tailandia el 21 de noviembre. Esto significa que la cobertura comenzará a las 20:00 h ET / 19:00 h CT / 17:00 h PT en Estados Unidos el 20 de noviembre .

Dónde ver Miss Universo 2025 EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Para el público estadounidense, el certamen de Miss Universo 2025 estará disponible en streaming a través de Telemundo y Peacock el 20 de noviembre. Debido a la diferencia horaria, la final tendrá lugar a las 8:00 a. m. en Tailandia el 21 de noviembre. La cobertura del certamen comenzará a las 7:00 p. m. (hora del este) en Estados Unidos el 20 de noviembre.

También podrás seguir la final del Miss Universo 2025 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este jueves 20 de noviembre a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, accesible para todo el público internacional.

TAILANDIA, 20/11/2025.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para ver el inicio de la Final de Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre desde el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. FOTO DE CARL DE SOUZA PARA AFP

A qué hora es el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre

La gran final del certamen de Miss Universo 2025 será el viernes 21 de noviembre a las 8 a.m. en Bangkok . Pero debido a la diferencia de horario, el momento ocurrirá el jueves 20 de noviembre para audiencias en América. En Arizona, la final se podrá ver a partir de las 6 p.m.; 7 p.m. de Ciudad de México y 8 p.m. hora del Este de EEUU.

País / Región Hora de Transmisión México 7:00 pm Guatemala 7:00 pm Nicaragua 7:00 pm El Salvador 7:00 pm Estados Unidos (ET) 8:00 pm Estados Unidos (CT) 7:00 pm Estados Unidos (MT) 6:00 pm Estados Unidos (PT) 5:00 pm Perú 8:00 pm Ecuador 8:00 pm Colombia 8:00 pm Bolivia 9:00 pm Venezuela 9:00 pm Chile 10:00 pm Argentina 10:00 pm Uruguay 10:00 pm Paraguay 10:00 pm Brasil 10:00 pm España 2:00 am

¿Dónde se celebrará el certamen de Miss Universo 2025?

La edición de Miss Universo 2025 se celebrará en el centro de exposiciones y convenciones Impact Challenger Hall en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.

¿Quién organiza el certamen de Miss Universo 2025?

Carlos Adyan, Danilo Carrera, Jessica Carrillo y Jacqueline Bracamonte serán los presentadores de la gala de Miss Universo 2025.

Todo lo que necesitas saber sobre Miss Universo 2025

La danesa Victoria Kjær Theilvig ganó el certamen de Miss Universo 2024. Coronará a su sucesora el 21 de noviembre. Este año, Miss Universo adopta el lema “El poder del amor”, promoviendo la visión compartida de compasión, inclusión y fortaleza.

Tras estas etapas, sigue la Gran Final (21 de noviembre en Tailandia), que se desarrolla en varias rondas eliminatorias:

Selección de semifinalistas (Top 30): Se toma en cuenta el puntaje acumulado de las etapas preliminares (baño, entrevistas y traje nacional) para definir un grupo de semifinalistas. Competencia en traje de baño (Top 20): Las 30 semifinalistas desfilan nuevamente en traje de baño para que se evalúe su porte. Competencia en vestido de noche (Top 10): Las 20 concursantes que pasan esta ronda lucen vestidos largos de gala y son evaluadas por elegancia, estilo y presencia. Ronda de preguntas (Top 5): Las 10 finalistas se reducen a 5, y estas responden preguntas planteadas por el jurado. con esto se busca medir su claridad de pensamiento, sus convicciones, su capacidad de expresión, etc. Pregunta final y coronación: Las finalistas responden una última pregunta. Con base en sus respuestas, su seguridad en escena y carisma, se decidirán la segunda finalista, la primera finalista y la nueva Miss Universo. Luego la ganadora recibirá la corona de manos de la reina saliente, Victoria Kjaer Theilvig.