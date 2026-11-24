La 75.ª edición de Miss Universo 2026 celebrará su esperada gala final hoy martes 24 de noviembre en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan. En una jornada histórica, 116 representantes de distintos países subirán al escenario con el objetivo de suceder a la mexicana Fátima Bosch y conquistar la corona El Resplandor de un Legado Eterno. Entre las principales candidatas que han acaparado los reflectores durante las actividades preliminares destacan varias figuras latinoamericanas de gran proyección, como la peruana Luren Márquez, la venezolana Clara Vegas, la brasileña Marcella Kozinski, la colombiana María Alejandra López, la mexicana María Vargas y la chilena Dominga López.
A este grupo de favoritas se suman destacadas competidoras de otras regiones y del continente que también parten con altas expectativas de cara a la final, entre ellas la australiana Caitlin Worthington, la filipina Beatrice Millan-Windorski, la estadounidense Justus Kelley, la guatemalteca Adelina Castillo y la dominicana Melissa Núñez. A lo largo de las decisivas rondas de pasarela y preguntas finales, el jurado evaluará el carisma, la elocuencia y el compromiso social de cada aspirante para elegir a la nueva embajadora universal.
¿En qué canal ver Miss Universo 2026 EN VIVO?
En Estados Unidos, la gala final de Miss Universo 2026 podrá verse por Telemundo y Peacock, mientras que para Latinoamérica la señal internacional estará a cargo de Telemundo Internacional y Universal+. De igual forma, diversas televisoras nacionales llevarán el certamen a sus pantallas locales, destacando Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y Ecuavisa en Ecuador.
Para el público en México, la cobertura estará disponible mediante la señal de Telemundo, en tanto que en el resto de los mercados la difusión quedará sujeta a los convenios televisivos y digitales vigentes en cada región. Adicionalmente, el canal oficial de Miss Universo en YouTube funcionará como otra vía para acompañar la ceremonia en los países donde su transmisión se encuentre habilitada.
Quienes opten por seguir el evento vía streaming contarán con Universal+ en Latinoamérica y con Peacock como alternativa en territorio estadounidense. En el resto del mundo, el acceso digital estará disponible a través de las plataformas aliadas y los canales oficiales autorizados para emitir el concurso.
|Países
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos
|Telemundo, REELZ
|Peacock, REELZ+
|México
|Telemundo
|Universal+, YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Guatemala
|Telemundo Internacional, TV Azteca Guate
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Honduras
|Telemundo Internacional, Canal 11
|Universal+, YouTube Miss Universe
|El Salvador
|Telemundo Internacional, Canal 21
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Nicaragua
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Costa Rica
|Telemundo Internacional, Canal 38
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Panamá
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Colombia
|Telemundo Internacional, RCN
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Perú
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Ecuador
|Telemundo Internacional, Ecuavisa
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Cuba
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Puerto Rico
|Telemundo Internacional, WAPA TV
|Universal+, YouTube Miss Universe
|República Dominicana
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Venezuela
|Telemundo Internacional, Venevisión
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Bolivia
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Chile
|Telemundo Internacional, Mega
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Argentina
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Uruguay
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Paraguay
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Brasil
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Reino Unido
|The Roku Channel
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|España
|—
|YouTube Miss Universe
|Francia
|—
|YouTube Miss Universe
|Alemania
|—
|YouTube Miss Universe
|Italia
|—
|YouTube Miss Universe
|Emiratos Árabes Unidos
|—
|Streaming digital
|India
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Filipinas
|ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel
|iWant
|Japón
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Corea del Sur
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Australia (Sídney)
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Nueva Zelanda
|—
|YouTube Miss Universe
¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO GRATIS por TV?
- México: Telemundo.
- Guatemala: TV Azteca Guate.
- Honduras: Canal 11.
- El Salvador: Canal 21.
- Costa Rica: Canal 38.
- Colombia: RCN.
- Ecuador: Ecuavisa.
- Chile: Mega.
- Venezuela: Venevisión.
- Puerto Rico: WAPA TV.
- Filipinas: ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel y Metro Channel.
¿A qué hora es el Miss Universo 2026?
La ceremonia final de Miss Universo 2026 está programada para comenzar a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (ET). En América Latina, el evento podrá seguirse desde las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a partir de las 9:00 p. m. en Venezuela y Bolivia; y desde las 10:00 p. m. en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia).
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT
|México
|7:00 p. m.
|Guatemala
|7:00 p. m.
|Honduras
|7:00 p. m.
|El Salvador
|7:00 p. m.
|Nicaragua
|7:00 p. m.
|Costa Rica
|7:00 p. m.
|Panamá
|8:00 p. m.
|Colombia
|8:00 p. m.
|Perú
|8:00 p. m.
|Ecuador
|8:00 p. m.
|Cuba
|8:00 p. m.
|Puerto Rico
|9:00 p. m.
|República Dominicana
|9:00 p. m.
|Venezuela
|9:00 p. m.
|Bolivia
|9:00 p. m.
|Chile
|10:00 p. m.
|Argentina
|10:00 p. m.
|Uruguay
|10:00 p. m.
|Paraguay
|10:00 p. m.
|Brasil
|10:00 p. m. (Brasilia)
|Reino Unido
|1:00 a. m. del miércoles 25
|España
|2:00 a. m. del miércoles 25
|Francia
|2:00 a. m. del miércoles 25
|Alemania
|2:00 a. m. del miércoles 25
|Italia
|2:00 a. m. del miércoles 25
|Emiratos Árabes Unidos
|5:00 a. m. del miércoles 25
|India
|6:30 a. m. del miércoles 25
|Filipinas
|8:00 a. m. del miércoles 25
|Japón
|10:00 a. m. del miércoles 25
|Corea del Sur
|10:00 a. m. del miércoles 25
|Australia (Sídney)
|12:00 p. m. del miércoles 25
|Nueva Zelanda
|2:00 p. m. del miércoles 25
Miss Universo 2026: Las 116 candidatas
Conoce a las 116 candidatas que disputan la corona de Miss Universo 2026:
- Albania: Jogersa Beqiri
- Alemania: Celina Weil
- Argentina: Daiana Pereyra
- Armenia: Arena Zeynalian
- Aruba: Elizabeth Johnson
- Australia: Caitlin Worthington
- Bahamas: Shawndra Henfield
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- Bélgica: Olga Lombardo
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Birmania (Myanmar): May Grace Parry
- Bolivia: Valeria Mena
- Bonaire: Caroline Porras
- Botsuana: Dabilo Moses
- Brasil: Marcella Kozinski
- Cabo Verde: Armandina Cunha
- Camboya: Rthna Than
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Canadá: Aslıhan Moralı
- Chile: Dominga López
- China: Shiqi Wang
- Colombia: María Alejandra López
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Costa Rica: María Alejandra Acosta
- Croacia: Antea Mršić
- Cuba: Mia Dio (Mia Donadio)
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- Ecuador: Dalia Bucaram
- Egipto: Sonia Gergis
- El Salvador: Sofía Córdova
- Eslovaquia: Anna Ličková
- España: Susana Medina
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Estonia: Emili Denneng
- Etiopía: Bruktawit Belete
- Filipinas: Beatrice Millan-Windorski
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Ghana: Belvy Naa Ofori
- Gran Bretaña: Angela Aumonier
- Grecia: Olivia Vasilopoulos
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guinea: Justine Kamara
- Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Hong Kong: Jennifer Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Irlanda: Aideen Howard
- Islandia: Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Turcas y Caicos: Selena Grant
- Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Jamaica: Celene Hall
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kenia: Jean Ojiro
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Líbano: Perla Harb
- Lituania: Olga Bykadorova
- Macao: Xuehe Hou
- Malta: Francesca Mercieca
- Martinica: Larissa Ségarel
- Mayotte: Maëva Toumbou Dani
- México: María Vargas
- Moldavia: Dorina Darii
- Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nicaragua: Jasmine Blandford
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Noruega: Abelone Smedsrud
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Pakistán: Misbah Arshad
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Portugal: Isabela Santos
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Checa: Dominika Kotoučková
- República Democrática del Congo: Jessica Kalambayi
- República Dominicana: Melissa Núñez
- Reunión: Abigaëlle Tailamée
- Rumania: Sabina-Gabriela Parmac
- Rusia: Aleksandra Stashkevich
- San Martín: Elle Duncan
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- Serbia: Nikolina Vujčić
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Suecia: Josefin Strand
- Suiza: Itiya Dube
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Tanzania: Elizabeth Makune
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Ucrania: Anna Nikonova
- Uganda: Mitchelle Daka
- Uruguay: Lucía Piñeyro
- Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova
- Venezuela: Clara Vegas