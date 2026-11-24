La 75.ª edición de Miss Universo 2026 celebrará su esperada gala final hoy martes 24 de noviembre en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan. En una jornada histórica, 116 representantes de distintos países subirán al escenario con el objetivo de suceder a la mexicana Fátima Bosch y conquistar la corona El Resplandor de un Legado Eterno. Entre las principales candidatas que han acaparado los reflectores durante las actividades preliminares destacan varias figuras latinoamericanas de gran proyección, como la peruana Luren Márquez, la venezolana Clara Vegas, la brasileña Marcella Kozinski, la colombiana María Alejandra López, la mexicana María Vargas y la chilena Dominga López.

A este grupo de favoritas se suman destacadas competidoras de otras regiones y del continente que también parten con altas expectativas de cara a la final, entre ellas la australiana Caitlin Worthington, la filipina Beatrice Millan-Windorski, la estadounidense Justus Kelley, la guatemalteca Adelina Castillo y la dominicana Melissa Núñez. A lo largo de las decisivas rondas de pasarela y preguntas finales, el jurado evaluará el carisma, la elocuencia y el compromiso social de cada aspirante para elegir a la nueva embajadora universal.

¿En qué canal ver Miss Universo 2026 EN VIVO?

En Estados Unidos, la gala final de Miss Universo 2026 podrá verse por Telemundo y Peacock, mientras que para Latinoamérica la señal internacional estará a cargo de Telemundo Internacional y Universal+. De igual forma, diversas televisoras nacionales llevarán el certamen a sus pantallas locales, destacando Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y Ecuavisa en Ecuador.

Para el público en México, la cobertura estará disponible mediante la señal de Telemundo, en tanto que en el resto de los mercados la difusión quedará sujeta a los convenios televisivos y digitales vigentes en cada región. Adicionalmente, el canal oficial de Miss Universo en YouTube funcionará como otra vía para acompañar la ceremonia en los países donde su transmisión se encuentre habilitada.

Revisa canal de transmisión y los horarios para ver la transmisión EN VIVO Miss Universo 2026 que se realizará hoy en Puerto Rico. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Quienes opten por seguir el evento vía streaming contarán con Universal+ en Latinoamérica y con Peacock como alternativa en territorio estadounidense. En el resto del mundo, el acceso digital estará disponible a través de las plataformas aliadas y los canales oficiales autorizados para emitir el concurso.

Países Canal de TV Streaming Estados Unidos Telemundo, REELZ Peacock, REELZ+ México Telemundo Universal+, YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Guatemala Telemundo Internacional, TV Azteca Guate Universal+, YouTube Miss Universe Honduras Telemundo Internacional, Canal 11 Universal+, YouTube Miss Universe El Salvador Telemundo Internacional, Canal 21 Universal+, YouTube Miss Universe Nicaragua Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Costa Rica Telemundo Internacional, Canal 38 Universal+, YouTube Miss Universe Panamá Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Colombia Telemundo Internacional, RCN Universal+, YouTube Miss Universe Perú Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Ecuador Telemundo Internacional, Ecuavisa Universal+, YouTube Miss Universe Cuba Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Puerto Rico Telemundo Internacional, WAPA TV Universal+, YouTube Miss Universe República Dominicana Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Venezuela Telemundo Internacional, Venevisión Universal+, YouTube Miss Universe Bolivia Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Chile Telemundo Internacional, Mega Universal+, YouTube Miss Universe Argentina Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Uruguay Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Paraguay Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Brasil Telemundo Internacional Universal+, YouTube Miss Universe Reino Unido The Roku Channel YouTube Miss Universe (según disponibilidad) España — YouTube Miss Universe Francia — YouTube Miss Universe Alemania — YouTube Miss Universe Italia — YouTube Miss Universe Emiratos Árabes Unidos — Streaming digital India — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Filipinas ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel iWant Japón — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Corea del Sur — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Australia (Sídney) — YouTube Miss Universe (según disponibilidad) Nueva Zelanda — YouTube Miss Universe

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO GRATIS por TV?

México : Telemundo.

: Telemundo. Guatemala : TV Azteca Guate.

: TV Azteca Guate. Honduras : Canal 11.

: Canal 11. El Salvador : Canal 21.

: Canal 21. Costa Rica : Canal 38.

: Canal 38. Colombia : RCN.

: RCN. Ecuador : Ecuavisa.

: Ecuavisa. Chile : Mega.

: Mega. Venezuela : Venevisión.

: Venevisión. Puerto Rico : WAPA TV.

: WAPA TV. Filipinas: ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel y Metro Channel.

¿A qué hora es el Miss Universo 2026?

La ceremonia final de Miss Universo 2026 está programada para comenzar a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (ET). En América Latina, el evento podrá seguirse desde las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a partir de las 9:00 p. m. en Venezuela y Bolivia; y desde las 10:00 p. m. en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia).

Países Horario Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT México 7:00 p. m. Guatemala 7:00 p. m. Honduras 7:00 p. m. El Salvador 7:00 p. m. Nicaragua 7:00 p. m. Costa Rica 7:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Cuba 8:00 p. m. Puerto Rico 9:00 p. m. República Dominicana 9:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Paraguay 10:00 p. m. Brasil 10:00 p. m. (Brasilia) Reino Unido 1:00 a. m. del miércoles 25 España 2:00 a. m. del miércoles 25 Francia 2:00 a. m. del miércoles 25 Alemania 2:00 a. m. del miércoles 25 Italia 2:00 a. m. del miércoles 25 Emiratos Árabes Unidos 5:00 a. m. del miércoles 25 India 6:30 a. m. del miércoles 25 Filipinas 8:00 a. m. del miércoles 25 Japón 10:00 a. m. del miércoles 25 Corea del Sur 10:00 a. m. del miércoles 25 Australia (Sídney) 12:00 p. m. del miércoles 25 Nueva Zelanda 2:00 p. m. del miércoles 25

Miss Universo 2026: Las 116 candidatas

Conoce a las 116 candidatas que disputan la corona de Miss Universo 2026:

Albania: Jogersa Beqiri Alemania: Celina Weil Argentina: Daiana Pereyra Armenia: Arena Zeynalian Aruba: Elizabeth Johnson Australia: Caitlin Worthington Bahamas: Shawndra Henfield Bangladés: Samira Khan Mahi Bélgica: Olga Lombardo Belice: Caleigh-Rose West Bielorrusia: Aliya Karotkaya Birmania (Myanmar): May Grace Parry Bolivia: Valeria Mena Bonaire: Caroline Porras Botsuana: Dabilo Moses Brasil: Marcella Kozinski Cabo Verde: Armandina Cunha Camboya: Rthna Than Camerún: Audrey Moutongo Black Canadá: Aslıhan Moralı Chile: Dominga López China: Shiqi Wang Colombia: María Alejandra López Corea del Sur: Yurim Kim Costa Rica: María Alejandra Acosta Croacia: Antea Mršić Cuba: Mia Dio (Mia Donadio) Curazao: Bianty Rojer-Gomperts Dinamarca: Fie Rose Lindegaard Ecuador: Dalia Bucaram Egipto: Sonia Gergis El Salvador: Sofía Córdova Eslovaquia: Anna Ličková España: Susana Medina Estados Unidos: Justus Kelley Estonia: Emili Denneng Etiopía: Bruktawit Belete Filipinas: Beatrice Millan-Windorski Finlandia: Veera Grönlund Francia: Garance Authié Ghana: Belvy Naa Ofori Gran Bretaña: Angela Aumonier Grecia: Olivia Vasilopoulos Guadalupe: Chloé Deher Guatemala: Adelina Castillo Guinea: Justine Kamara Guinea Ecuatorial: Isabel Mbomio Guyana: Angel Bhathal Haití: Tatenda Rameau Honduras: Luisa Pineda Hong Kong: Jennifer Zhou Hungría: Kamilla Kiss India: Kaziah Liz Mejo Irak: Samantha Slewa Irlanda: Aideen Howard Islandia: Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir Islas Caimán: Juliana Myers Islas Turcas y Caicos: Selena Grant Islas Vírgenes Británicas: Orealia Thomas Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Jenna-Monét Queeley Israel: Danielle Yablonka Italia: Giada Folcia Jamaica: Celene Hall Japón: Sayuki Ito Jordania: Destiny Anbar Kazajistán: Alina Ekaterinecheva Kenia: Jean Ojiro Kirguistán: Medina Ermekova Kosovo: Evisa Pacolli Letonia: Lāsma Kuhtarska Líbano: Perla Harb Lituania: Olga Bykadorova Macao: Xuehe Hou Malta: Francesca Mercieca Martinica: Larissa Ségarel Mayotte: Maëva Toumbou Dani México: María Vargas Moldavia: Dorina Darii Mongolia: Namuunaa Otgonbaatar Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj Namibia: Charene Labuschagne Nicaragua: Jasmine Blandford Nigeria: Danielle Adewusi Noruega: Abelone Smedsrud Nueva Zelanda: Georgia Waddington Países Bajos: Melissa Bottema Pakistán: Misbah Arshad Panamá: Gabriela González Paraguay: Gretha Matiauda Perú: Luren Márquez Polonia: Vivica Lewandowski Portugal: Isabela Santos Puerto Rico: Jennifer Barreto República Checa: Dominika Kotoučková República Democrática del Congo: Jessica Kalambayi República Dominicana: Melissa Núñez Reunión: Abigaëlle Tailamée Rumania: Sabina-Gabriela Parmac Rusia: Aleksandra Stashkevich San Martín: Elle Duncan Santa Lucía: Bernella Velinor Serbia: Nikolina Vujčić Sierra Leona: Katti Fofanah Sri Lanka: Nimhara Sasindi Sudáfrica: Bajabulise Thela Suecia: Josefin Strand Suiza: Itiya Dube Surinam: Maruschka Sahiboe Tanzania: Elizabeth Makune Trinidad y Tobago: Vinita Manoo Túnez: Sarrah Brahmi Ucrania: Anna Nikonova Uganda: Mitchelle Daka Uruguay: Lucía Piñeyro Uzbekistán: Ziedakhon Sharipova Venezuela: Clara Vegas