Argentina participará en la Copa Mundial 2026 con el fin de defender su corona obtenida en la edición de 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni integran el Grupo J, y en esta nota podrás conocer el fixture y el calendario de ‘la Albiceleste’, con todos los partidos que sí o sí disputará en la competición, incluyendo los horarios, los estadios y los canales de TV para que puedas verlos EN VIVO y EN DIRECTO.

Antes de brindarte todos los detalles, te adelanto que en el Grupo J también están las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. Si bien Argentina es la favorita para quedarse con el primer lugar de su zona, Lionel Messi y compañía no planean confiarse.

Argentina, luego de haber conseguido su tercera estrella en Qatar 2022, buscará el Bicampeonato en la Copa Mundial 2026. (Foto: Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

Este es el fixture y calendario de Argentina en la Copa Mundial 2026

Argentina vs. Argelia

Fecha: 16 de junio de 2026

Hora: 10:00 pm en Argentina, 9 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT

Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

Argentina vs. Austria

Fecha: 22 de junio de 2026

Hora: 2:00 pm en Argentina, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT

Estadio: AT&T Stadium

Jordania vs. Argentina

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 11:00 pm en Argentina, 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT

Estadio: AT&T Stadium

¿Qué canales de TV transmitirán los partidos de Argentina en la Copa Mundial 2026?

Si planeas disfrutar los partidos de Argentina en la Copa Mundial 2026 desde la comodidad de tu hogar, te comento que en dicho país sudamericano se transmitirán todos los encuentros de ‘la Albiceleste’ a través de las señales de Televisión Pública, Telefe Argentina, mitelefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.