Argentina participará en la Copa Mundial 2026 con el fin de defender su corona obtenida en la edición de 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni integran el Grupo J, y en esta nota podrás conocer el fixture y el calendario de ‘la Albiceleste’, con todos los partidos que sí o sí disputará en la competición, incluyendo los horarios, los estadios y los canales de TV para que puedas verlos EN VIVO y EN DIRECTO.
Antes de brindarte todos los detalles, te adelanto que en el Grupo J también están las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. Si bien Argentina es la favorita para quedarse con el primer lugar de su zona, Lionel Messi y compañía no planean confiarse.
Este es el fixture y calendario de Argentina en la Copa Mundial 2026
Argentina vs. Argelia
- Fecha: 16 de junio de 2026
- Hora: 10:00 pm en Argentina, 9 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT
- Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium
Argentina vs. Austria
- Fecha: 22 de junio de 2026
- Hora: 2:00 pm en Argentina, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 11:00 am MT y 10:00 am PT
- Estadio: AT&T Stadium
Jordania vs. Argentina
- Fecha: 27 de junio de 2026
- Hora: 11:00 pm en Argentina, 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT
- Estadio: AT&T Stadium
¿Qué canales de TV transmitirán los partidos de Argentina en la Copa Mundial 2026?
Si planeas disfrutar los partidos de Argentina en la Copa Mundial 2026 desde la comodidad de tu hogar, te comento que en dicho país sudamericano se transmitirán todos los encuentros de ‘la Albiceleste’ a través de las señales de Televisión Pública, Telefe Argentina, mitelefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.