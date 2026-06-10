Pentacampeón histórico, Brasil buscará extender su dominio en la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio. La plantilla combina figuras consolidadas y talento joven que llega con proyección, y la expectativa se centra en recuperar el estilo ofensivo tradicional. En la previa, la Verdeamarelha muestra dudas tácticas y transiciones técnicas que Carlo Ancelotti deberá resolver antes del debut.

Respecto al plantel para afrontar el Mundial, la base cuenta con figuras como Raphinha, Vinícius Jr. y Marquinhos, mientras que emergen talentos como Estevão y Endrick, que aportan frescura y opciones de rotación. Ancelotti trabaja en variantes tácticas para compaginar posesión y verticalidad. Además, el futuro de Neymar sigue siendo un factor de atención mediática y deportiva, tanto por su impacto en el juego como por su influencia en la estructura del equipo.

Grupo, rivales y sedes de Brasil

Brasil disputará al menos tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo C) ante Marruecos, Haití y Escocia, con sede en tres grandes ciudades de Estados Unidos (Nueva Jersey / Nueva York, Filadelfia y Miami).

Partido Fecha 2026 Estadio Ciudad / Sede País Brasil vs Marruecos Sábado, 13 de junio MetLife Stadium Nueva Jersey / Nueva York Estados Unidos Brasil vs Haití Viernes, 19 de junio Lincoln Financial Field Filadelfia Estados Unidos Escocia vs Brasil Miércoles, 24 de junio Hard Rock Stadium Miami Estados Unidos

Horarios para ver a Brasil en el Mundial 2026

Brasil vs Marruecos Brasil vs Haití Escocia vs Brasil Hora local del partido (Nueva Jersey / Nueva York): 6:00 p.m. ET Hora local del partido (Filadelfia): 9:00 p.m. ET Hora local del partido (Filadelfia): 6:00 p.m. ET Hora en Brasil: 7:00 p. m. Hora en Brasil: 10:00 p. m. Hora en Brasil: 7:00 p. m.

Canales de TV y streaming para ver a Brasil en el Mundial 2026

En Brasil Otros países Globo (TV Globo y SporTV) emitirá todos los partidos de la selección brasileña, la final y aproximadamente la mitad del resto de encuentros del torneo Para el partido Brasil vs Marruecos, este será transmitido en exclusiva por DIRECTV para su señal regional, además de América Multimedia (América tvGO), y en streaming por DGO, Disney+ Premium y Caze TV para ciertos mercados. SBT y N Sports tendrán derechos parciales de transmisión -- En streaming, CazéTV ofrecerá los 104 partidos de la Copa del Mundo de forma gratuita a través de YouTube --