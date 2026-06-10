Pentacampeón histórico, Brasil buscará extender su dominio en la Copa Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio. La plantilla combina figuras consolidadas y talento joven que llega con proyección, y la expectativa se centra en recuperar el estilo ofensivo tradicional. En la previa, la Verdeamarelha muestra dudas tácticas y transiciones técnicas que Carlo Ancelotti deberá resolver antes del debut.
Respecto al plantel para afrontar el Mundial, la base cuenta con figuras como Raphinha, Vinícius Jr. y Marquinhos, mientras que emergen talentos como Estevão y Endrick, que aportan frescura y opciones de rotación. Ancelotti trabaja en variantes tácticas para compaginar posesión y verticalidad. Además, el futuro de Neymar sigue siendo un factor de atención mediática y deportiva, tanto por su impacto en el juego como por su influencia en la estructura del equipo.
Grupo, rivales y sedes de Brasil
Brasil disputará al menos tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo C) ante Marruecos, Haití y Escocia, con sede en tres grandes ciudades de Estados Unidos (Nueva Jersey / Nueva York, Filadelfia y Miami).
|Partido
|Fecha 2026
|Estadio
|Ciudad / Sede
|País
|Brasil vs Marruecos
|Sábado, 13 de junio
|MetLife Stadium
|Nueva Jersey / Nueva York
|Estados Unidos
|Brasil vs Haití
|Viernes, 19 de junio
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|Estados Unidos
|Escocia vs Brasil
|Miércoles, 24 de junio
|Hard Rock Stadium
|Miami
|Estados Unidos
Horarios para ver a Brasil en el Mundial 2026
|Brasil vs Marruecos
|Brasil vs Haití
|Escocia vs Brasil
|Hora local del partido (Nueva Jersey / Nueva York): 6:00 p.m. ET
|Hora local del partido (Filadelfia): 9:00 p.m. ET
|Hora local del partido (Filadelfia): 6:00 p.m. ET
|Hora en Brasil: 7:00 p. m.
|Hora en Brasil: 10:00 p. m.
|Hora en Brasil: 7:00 p. m.
Canales de TV y streaming para ver a Brasil en el Mundial 2026
|En Brasil
|Otros países
|Globo (TV Globo y SporTV) emitirá todos los partidos de la selección brasileña, la final y aproximadamente la mitad del resto de encuentros del torneo
|Para el partido Brasil vs Marruecos, este será transmitido en exclusiva por DIRECTV para su señal regional, además de América Multimedia (América tvGO), y en streaming por DGO, Disney+ Premium y Caze TV para ciertos mercados.
|SBT y N Sports tendrán derechos parciales de transmisión
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|En streaming, CazéTV ofrecerá los 104 partidos de la Copa del Mundo de forma gratuita a través de YouTube
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