Tras quedarse fuera de la edición 2022, Colombia afronta la Copa Mundial 2026 con expectativas altas y un plantel competitivo. Clasificada sin sobresaltos en las Eliminatorias sudamericanas, los ‘cafeteros’ llegan para hacer historia en la justa mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. A continuación, te detallamos los rivales, fechas y sedes definidas de su grupo.

La participación de Colombia en la edición 2026 será su séptima aparición del máximo torneo de selecciones de fútbol. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo consolidó un equipo con jerarquía que mezcla experiencia con líderes veteranos y ritmo competitivo con talento joven: jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Deiver Machado aparecen entre las piezas más determinantes del combinado sudamericano.

El recuerdo más cercano en Mundiales es Rusia 2018, torneo de contrastes para Colombia. Un debut complicado ante Japón (1-2) encendió dudas, pero el seleccionado colombiano se recuperó con una goleada a Polonia (3-0) y cerró la fase de grupos con victoria frente a Senegal (1-0). En octavos, sin James Rodríguez por lesión, Colombia forzó los penales frente a Inglaterra tras el empate 1-1; la tanda terminó 4-3 para los ingleses, dejando al equipo eliminado pero con una actuación reconocida por su carácter.

Partidos, fechas, horarios y estadios de Colombia

Colombia ya tiene definido su fixture de fase de grupos en el Mundial 2026: jugará tres partidos ante Uzbekistán, RD Congo y Portugal, con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Miami.

Fase de grupos (Grupo K)

Uzbekistán vs Colombia Colombia vs RD de Congo Colombia vs Portugal Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026 Fecha: Martes, 23 de junio de 2026 Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026 Hora local del partido (Ciudad de México): 10:00 p.m. Hora local del partido (Guadalajara): 10:00 p.m. Hora local del partido (Miami): 7:30 p.m. ET Hora en Colombia: 9:00 p. m. Hora en Colombia: 9:00 p. m. Hora en Colombia: 6:30 p. m. Ciudad / sede: Ciudad de México, México Ciudad / sede: Guadalajara, México Ciudad / sede: Miami, Estados Unidos Lugar: Estadio Azteca Lugar: Estadio Akron Lugar: Hard Rock Stadium

Según la programación del Mundial 2026, el primer partido de Colombia frente Uzbekistán está agendado a las 22:00 hora local en Ciudad de México (21:00 en Colombia), el segundo contra RD del Congo a las 22:00 en Guadalajara (21:00 en Colombia) y el tercero ante Portugal a las 19:30 en Miami (18:30 en Colombia).

Canales de TV y plataformas para ver a Colombia en el Mundial 2026

Sobre transmisiones específicamente para Colombia, te compartimos el listado de canales de TV y plataformas de streaming que pasarán los partidos de los cafeteros en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026:

Señales abiertas colombianas para los partidos de la Selección Señales de TV paga y streaming mencionadas para el Mundial Medios que tendrán programación y cobertura Gol Caracol DirecTV / DSports (DirecTV Sports) y Disney+ Premium Canal RCN, La FM, WIN Sports, app Canal RCN, app RCN Radio RCN Fútbol / Canal RCN Win Sports y Win Sports Online principalmente como canales deportivos colombianos con programación y análisis, más que como dueños de todos los derechos del Mundial Caracol y RCN para los tres partidos de la Selección (al menos en fase de grupos)