La Selección de Ecuador disputará su quinta Copa Mundial integrada en el Grupo E , junto a Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao, un grupo exigente que combina potencia europea, físico africano y una selección emergente caribeña. El calendario oficial de la FIFA ubica los partidos de la Tri entre el 14 y el 25 de junio de 2026, todos en territorio estadounidense, en ciudades clave para el mercado latino como Filadelfia, Kansas City y el área de Nueva York/Nueva Jersey.

El debut será ante Costa de Marfil, un duelo que puede marcar el rumbo del grupo, seguido por un partido clave frente a Curazao que podría definir la clasificación y, finalmente, un cierre de alto voltaje frente a la poderosa Alemania. Para los aficionados ecuatorianos, conocer fechas, horarios, estadios y canales de TV es fundamental para planificar viajes, compras de entradas o simplemente organizarse para ver los partidos desde casa.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO por el Grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Calendario: fechas, horarios y estadios de Ecuador

Según el cronograma confirmado, estos son los tres partidos de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fecha (2026) Partido Hora local Ecuador* Estadio / Ciudad Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs Ecuador 18:00 aprox. Lincoln Financial Field, Filadelfia Sábado 20 de junio Ecuador vs Curazao 19:00–20:00 aprox. Arrowhead Stadium, Kansas City Jueves 25 de junio Ecuador vs Alemania 15:00–16:00 aprox. MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

El Lincoln Financial Field en Filadelfia será el escenario del estreno mundialista de la Tri, un estadio habitual de la NFL con capacidad para más de 67.000 espectadores. Luego, el equipo viajará a Kansas City para jugar en el Arrowhead Stadium, conocido por su gran ambiente y acústica, antes de cerrar en el MetLife Stadium, una de las sedes más emblemáticas del torneo y también sede de la final del Mundial 2026.

Dónde ver a Ecuador: canales de TV y streaming

En Ecuador, la transmisión de los partidos del Mundial 2026 estará repartida entre señal abierta y televisión de pago, con fuerte presencia de plataformas digitales. Teleamazonas cuenta con los derechos de retransmisión en abierto de los partidos de la selección ecuatoriana y ofrecerá gratis en directo los encuentros de la fase de grupos, incluyendo todos los partidos de la Tri.

Para quienes buscan cobertura completa de todo el torneo, DirecTV (DSports) emitirá los 104 partidos en vivo y en alta definición, complementado con su plataforma DGO para ver desde móvil, tablet o Smart TV. Además, ESPN (a través de cable y Disney+) difundirá una selección de partidos, entre ellos compromisos clave de Ecuador, reforzando la oferta para el mercado ecuatoriano y latino.

Si sigues el Mundial desde otros países de la región, como Perú o Colombia, habrá señales locales adicionales: por ejemplo, en Perú parte de los partidos del grupo de Ecuador podrán verse por América TV, así como por DSports, DGO y otras plataformas de pago. Es recomendable revisar la guía de programación de cada operador unos días antes de cada encuentro para confirmar horarios y señales definitivas.