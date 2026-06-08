España, debido a la calidad de sus jugadores, es una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo de la Copa Mundial 2026. ‘La Roja’ integra el Grupo H del certamen, y en esta nota podrás conocer su fixture y calendario, con todos los partidos que sí o sí disputará en la competición, incluyendo los horarios, los estadios y los canales de TV para que puedas verlos EN VIVO y EN DIRECTO.

Antes de brindarte todos los detalles, te adelanto que en el Grupo H también están las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudita (que venció a Argentina en el Mundial 2022) y Uruguay. En definitiva, el partido más atractivo de España en este grupo es frente a ‘los charrúas’.

La selección de España intentará conseguir su segunda estrella en la Copa Mundial 2026. (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP) / CRISTINA QUICLER

Este es el fixture y calendario de España en la Copa Mundial 2026

España vs. Cabo Verde

Fecha: 15 de junio de 2026

Hora: 7:00 pm en España, 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

España vs. Arabia Saudita

Fecha: 21 de junio de 2026

Hora: 7:00 pm en España, 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Uruguay vs. España

Fecha: 26 de junio de 2026 (27 de junio en España)

Hora: 2:00 am en España (del 27 de junio), 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT

Estadio: Estadio Akron

¿Qué canales de TV transmitirán los partidos de España en la Copa Mundial 2026?

Si planeas disfrutar los partidos de España en la Copa Mundial 2026 desde la comodidad de tu hogar, te comento que en dicho país europeo se transmitirán todos los encuentros de ‘La Roja’ a través de la señal de DAZN, que, de hecho, emitirá los 104 compromisos del torneo. También es importante que sepas que RTVE ofrecerá en abierto una selección de duelos a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play, incluidos todos los partidos de España.