Arranca la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tenemos el fixture y calendario completo del principal anfitrión, Estados Unidos, donde se realizarán la gran mayoría de duelos del certamen y en donde se vivirá la gran final del mismo, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. A continuación, te cuento cuáles son los partidos, horarios, sedes, canales TV y estadios donde va a jugar el United States Men’s National Soccer Team (USMNT) .

Consulta los horarios y canales para ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo y en directo, este viernes 12 de junio, por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Estados Unidos vs. Paraguay

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

Estadio: SoFi Stadium

Sede: Los Ángeles (Inglewood), California

Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock

Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

Estados Unidos vs. Australia

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Estadio: Lumen Field

Sede: Seattle, Washington

Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock

Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

Estados Unidos vs. Turquía

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Estadio: SoFi Stadium

Sede: Los Ángeles (Inglewood), California

Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock

Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

¿Cuándo, dónde y en qué estadio jugaría Estados Unidos si se clasifica a la siguiente ronda?

A continuación, te dejo con toda la información sobre cuáles serían los siguientes partidos de USMNT en caso clasifique para la siguiente ronda.

Si termina líder de su Grupo D

En dieciseisavos de final: 2 de julio de 2026 en el Seattle Stadium y jugaría contra uno de los mejores terceros de los Grupo B, E, F, I o J.

En octavos de final: 7 de julio de 2026 en Atlanta Stadium

Si termina segunda de su Grupo D

En dieciseisavos de final: 3 de julio de 2026 en Dallas Stadium de Arlington, Texas y jugaría contra el segundo del Grupo G.

En octavos de final: 8 de julio de 2026 en el Houston Stadium

Si termina tercera del Grupo D

En dieciseisavos de final enfrentaría al ganador del Grupo E, I o K, siendo posibles fechas entre el 28 de junio y 3 de julio.