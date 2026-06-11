Conoce cuál es el fixture y calendario completo de Estados Unidos para esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Conoce sus rivales, horarios, canales de TV y dónde jugará el USMNT. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce cuál es el fixture y calendario completo de Estados Unidos para esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Conoce sus rivales, horarios, canales de TV y dónde jugará el USMNT. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Arranca la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tenemos el fixture y calendario completo del principal anfitrión, Estados Unidos, donde se realizarán la gran mayoría de duelos del certamen y en donde se vivirá la gran final del mismo, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. A continuación, te cuento cuáles son los partidos, horarios, sedes, canales TV y estadios donde va a jugar el United States Men’s National Soccer Team (USMNT).

Consulta los horarios y canales para ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo y en directo, este viernes 12 de junio, por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los horarios y canales para ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo y en directo, este viernes 12 de junio, por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

Estados Unidos vs. Paraguay

  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
  • Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
  • Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

Estados Unidos vs. Australia

  • Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
  • Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT
  • Estadio: Lumen Field
  • Sede: Seattle, Washington
  • Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
  • Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

Estados Unidos vs. Turquía

  • Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
  • Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
  • Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
  • Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

¿Cuándo, dónde y en qué estadio jugaría Estados Unidos si se clasifica a la siguiente ronda?

A continuación, te dejo con toda la información sobre cuáles serían los siguientes partidos de USMNT en caso clasifique para la siguiente ronda.

Si termina líder de su Grupo D

  • En dieciseisavos de final: 2 de julio de 2026 en el Seattle Stadium y jugaría contra uno de los mejores terceros de los Grupo B, E, F, I o J.
  • En octavos de final: 7 de julio de 2026 en Atlanta Stadium

Si termina segunda de su Grupo D

  • En dieciseisavos de final: 3 de julio de 2026 en Dallas Stadium de Arlington, Texas y jugaría contra el segundo del Grupo G.
  • En octavos de final: 8 de julio de 2026 en el Houston Stadium

Si termina tercera del Grupo D

  • En dieciseisavos de final enfrentaría al ganador del Grupo E, I o K, siendo posibles fechas entre el 28 de junio y 3 de julio.
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