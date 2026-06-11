Arranca la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tenemos el fixture y calendario completo del principal anfitrión, Estados Unidos, donde se realizarán la gran mayoría de duelos del certamen y en donde se vivirá la gran final del mismo, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. A continuación, te cuento cuáles son los partidos, horarios, sedes, canales TV y estadios donde va a jugar el United States Men’s National Soccer Team (USMNT).
Estados Unidos vs. Paraguay
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT
- Estadio: SoFi Stadium
- Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
- Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
- Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One
Estados Unidos vs. Australia
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT
- Estadio: Lumen Field
- Sede: Seattle, Washington
- Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
- Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One
Estados Unidos vs. Turquía
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
- Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT
- Estadio: SoFi Stadium
- Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
- Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
- Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One
¿Cuándo, dónde y en qué estadio jugaría Estados Unidos si se clasifica a la siguiente ronda?
A continuación, te dejo con toda la información sobre cuáles serían los siguientes partidos de USMNT en caso clasifique para la siguiente ronda.
Si termina líder de su Grupo D
- En dieciseisavos de final: 2 de julio de 2026 en el Seattle Stadium y jugaría contra uno de los mejores terceros de los Grupo B, E, F, I o J.
- En octavos de final: 7 de julio de 2026 en Atlanta Stadium
Si termina segunda de su Grupo D
- En dieciseisavos de final: 3 de julio de 2026 en Dallas Stadium de Arlington, Texas y jugaría contra el segundo del Grupo G.
- En octavos de final: 8 de julio de 2026 en el Houston Stadium
Si termina tercera del Grupo D
- En dieciseisavos de final enfrentaría al ganador del Grupo E, I o K, siendo posibles fechas entre el 28 de junio y 3 de julio.