Panamá volverá a una Copa del Mundo con una realidad muy distinta a la que vivió en Rusia 2018. Aquella selección celebraba una clasificación histórica; esta llega respaldada por varios años de crecimiento competitivo, finales regionales y una generación que ya conoce la exigencia de enfrentar a rivales de primer nivel. Bajo la conducción de Thomas Christiansen, la Marea Roja afrontará el Mundial 2026 con la ilusión de competir por algo más que una participación simbólica.

El reto no será sencillo. El sorteo ubicó a Panamá en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, una zona donde conviven una potencia histórica, un subcampeón mundial reciente y una de las selecciones africanas más competitivas de los últimos años. Sin embargo, el crecimiento mostrado por el equipo canalero durante el último ciclo alimenta la expectativa de llegar con opciones reales a la última jornada.

La Copa Mundial 2026 también marcará una nueva etapa para la televisión deportiva centroamericana. La transición de Tigo Sports hacia FOX Sports quedó completamente consolidada en mercados como Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde FOX asumirá buena parte de la cobertura internacional rumbo al torneo. En territorio panameño, además, los encuentros de la selección podrán seguirse mediante RPC, TVMax, TVN Panamá y distintas plataformas digitales.

TL;DR: Panamá en el Mundial 2026

👕 Grupo L: Panamá, Inglaterra, Croacia y Ghana

⚽ Thomas Christiansen dirigirá a Panamá en su segunda Copa del Mundo

📺 TV: RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO y FOX Sports Centroamérica

🎯 Objetivo: pelear la clasificación a la fase eliminatoria

🌎 Partidos en Estados Unidos y Canadá

⭐ Figuras: Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Aníbal Godoy y Amir Murillo

Fixture completo de Panamá en el Mundial 2026

Fecha Partido 17 de junio de 2026 Panamá vs. Ghana 23 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia 27 de junio de 2026 Inglaterra vs. Panamá

Panamá compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana en una de las zonas más exigentes de la fase inicial.

¿A qué hora juega Panamá en el Mundial 2026?

Los horarios oficiales definitivos serán confirmados por FIFA conforme se acerque el inicio del torneo. Sin embargo, los encuentros del Grupo L están programados dentro de franjas de máxima audiencia tanto para Norteamérica como para Europa.

¿Qué canal transmite los partidos de Panamá en el Mundial 2026?

Los aficionados panameños contarán con varias opciones para seguir todos los encuentros de la selección nacional mediante señal abierta, televisión por cable y streaming.

Canales confirmados en Panamá

RPC

TVN Panamá

TVMax

Medcom GO

Azteca Deportes En Vivo

FOX Sports Centroamérica

Canales y plataformas en Estados Unidos

Telemundo

Peacock

FOX Deportes

FOX Sports

FOX One

Tubi

fuboTV

Futbol de Primera Radio

¿Dónde ver Panamá EN VIVO por FOX Sports Centroamérica?

La transición de Tigo Sports hacia FOX Sports ya se encuentra completamente consolidada en Panamá y otros países de Centroamérica. A partir del Mundial 2026, FOX fortalecerá su presencia regional mediante nuevas señales, producción local y cobertura especializada de la Copa del Mundo.

Gracias a esta integración, millones de aficionados en Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador podrán seguir buena parte de la programación internacional bajo la marca FOX Sports.

Panamá vs. Ghana: una final anticipada dentro del Grupo L

El debut frente a Ghana aparece como el partido que puede marcar el rumbo de la selección canalera en el Mundial.

Sobre el papel, Inglaterra parte como favorita para liderar la zona y Croacia mantiene buena parte de la estructura competitiva que la convirtió en protagonista de los últimos torneos internacionales. Por ese motivo, el duelo ante el conjunto africano adquiere una relevancia enorme dentro de la carrera por la clasificación.

Ghana llega respaldada por una sólida campaña clasificatoria y por futbolistas de jerarquía internacional como Thomas Partey, Jordan Ayew, Antoine Semenyo e Inaki Williams. Su estilo combina fortaleza física, transiciones rápidas y capacidad para castigar espacios, características que históricamente han complicado a muchas selecciones de Concacaf.

Un resultado positivo en el debut permitiría a Panamá afrontar los compromisos frente a Croacia e Inglaterra con un escenario mucho más favorable.

Panamá vs. Croacia: la prueba europea

Aunque atraviesa un proceso gradual de renovación, Croacia conserva buena parte de la cultura competitiva que la llevó a disputar una final mundialista en 2018 y alcanzar el podio en 2022.

El equipo dirigido por Zlatko Dalić continúa respaldándose en futbolistas experimentados y en una estructura táctica capaz de controlar largos tramos de posesión. Para Panamá, el desafío pasará por sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios que puedan aparecer durante las transiciones.

Inglaterra vs. Panamá: un reencuentro con historia mundialista

La fase de grupos concluirá frente a Inglaterra, rival que ya enfrentó a Panamá durante Rusia 2018.

La selección inglesa aparece como la principal candidata al primer lugar del grupo gracias a la profundidad de plantilla, el talento ofensivo y la experiencia acumulada en las últimas grandes competiciones. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice encabezan un plantel que figura entre los favoritos para avanzar a las rondas decisivas.

Para Panamá, el cruce final puede representar una oportunidad para medir su crecimiento frente a una de las selecciones más potentes del fútbol europeo.

🏟️ Estadios donde jugará Panamá en el Mundial 2026

NRG Stadium

📍 Houston, Texas

👥 Capacidad aproximada: 72 mil espectadores

Dirección: 1 NRG Parkway, Houston, Texas 77054, Estados Unidos.

Mercedes-Benz Stadium

📍 Atlanta, Georgia

👥 Capacidad aproximada: 71 mil espectadores

Dirección: 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos.

MetLife Stadium

📍 East Rutherford, Nueva Jersey

👥 Capacidad aproximada: 82 mil espectadores

Dirección: One MetLife Stadium Drive, East Rutherford, New Jersey 07073, Estados Unidos.

✈️ Aeropuertos cercanos a las sedes de Panamá

Los aficionados que planean acompañar a la Marea Roja durante el Mundial contarán con varias alternativas de transporte aéreo.

Houston

William P. Hobby Airport (HOU)

George Bush Intercontinental Airport (IAH)

Atlanta

Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Nueva Jersey / Nueva York

Newark Liberty International Airport (EWR)

LaGuardia Airport (LGA)

John F. Kennedy International Airport (JFK)

Teterboro Airport (TEB)

🌤 Clima esperado para los partidos de Panamá

Houston

Temperaturas entre 30 °C y 35 °C

Ambiente cálido y húmedo

Atlanta

Temperaturas entre 27 °C y 32 °C

Posibilidad de lluvias aisladas

Nueva Jersey

Temperaturas entre 24 °C y 30 °C

Condiciones más moderadas para la práctica deportiva

¿Qué necesita Panamá para clasificar?

Los dos primeros lugares del Grupo L avanzarán directamente a la siguiente ronda. Además, varios terceros puestos también podrán acceder a la fase eliminatoria gracias al nuevo formato de 48 selecciones.

La lógica sitúa a Inglaterra como candidata natural al liderato del grupo por profundidad de plantilla y recorrido reciente. Detrás aparece una lucha mucho más abierta entre Croacia, Ghana y Panamá, donde cada detalle puede terminar inclinando la balanza.

Por contexto competitivo, el duelo frente a Ghana podría convertirse en la verdadera llave de la clasificación para la selección canalera.

¿Hasta dónde puede llegar Panamá en el Mundial 2026?

Panamá aterriza en Norteamérica con una realidad muy distinta a la de Rusia 2018. El equipo actual llega respaldado por años de crecimiento sostenido, una identidad táctica reconocible y varios futbolistas consolidados fuera de la liga local.

La clasificación dependerá en gran medida de lo que ocurra durante el estreno frente a Ghana. Si logra sumar en ese partido, la selección de Thomas Christiansen tendrá argumentos para mantenerse en la pelea hasta la última jornada.

La distancia que separa hoy a Panamá de muchas selecciones de segundo nivel mundial es considerablemente menor que hace ocho años. El desafío sigue siendo enorme, pero por primera vez la conversación ya no gira únicamente alrededor de participar, sino de competir por un lugar en la fase eliminatoria.

Figuras de Panamá para seguir en el Mundial 2026

La responsabilidad futbolística de la Marea Roja recaerá principalmente sobre Adalberto Carrasquilla, llamado a liderar la construcción de juego y el equilibrio del mediocampo.

A su alrededor aparecen referentes de peso como Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar y José Córdoba, futbolistas acostumbrados a competir en escenarios internacionales.

En ataque, Ismael Díaz, Cecilio Waterman y José Fajardo serán algunas de las principales armas ofensivas de una selección que buscará conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo.

Convocados de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Thomas Christiansen apostó por una mezcla de experiencia, liderazgo y continuidad respecto al proceso clasificatorio. La convocatoria oficial incluye 26 futbolistas.

Porteros

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

Defensores

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Michael Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

José Córdoba

Eric Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

Mediocampistas

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Carlos Harvey

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

César Yanis

Yoel Bárcenas

Alberto Quintero

Azarías Londoño

Delanteros

Ismael Díaz

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

Director técnico

Thomas Christiansen

FAQ: Panamá en el Mundial 2026

¿En qué grupo jugará Panamá?

Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

¿Quién es el entrenador de Panamá?

Thomas Christiansen dirigirá a la selección canalera durante la Copa Mundial 2026.

¿Qué canal transmite Panamá EN VIVO?

Los partidos podrán verse mediante RPC, TVMax, TVN Panamá, Medcom GO y FOX Sports Centroamérica.

¿Cuál será el partido más importante de Panamá?

Por contexto competitivo y aspiraciones de clasificación, el debut frente a Ghana aparece como uno de los encuentros más determinantes de la fase de grupos.

¿Dónde jugará Panamá sus partidos?

La selección tendrá actividad en sedes de Estados Unidos y Canadá durante la fase inicial.

Panamá en el Mundial 2026: ficha rápida

Dato Información Grupo L Rivales Inglaterra, Croacia y Ghana Entrenador Thomas Christiansen TV Panamá RPC, TVMax, TVN Panamá y FOX Sports Streaming Medcom GO Figuras Carrasquilla, Ismael Díaz, Godoy y Murillo Objetivo Clasificar a la fase eliminatoria

Ocho años después de su estreno mundialista en Rusia 2018, Panamá volverá a caminar por el escenario más importante del fútbol con una generación más experimentada y una estructura competitiva consolidada. La ilusión de la Marea Roja ya no pasa únicamente por participar. El desafío ahora consiste en demostrar que puede competir por un lugar entre las mejores selecciones del torneo y escribir el capítulo más importante de su historia mundialista.