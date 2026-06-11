Consulta cuál es el calendario y fixture completo de Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol 2026, que empieza para la Albirroja este viernes 12 de junio ante el anfitrión, USA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta cuál es el calendario y fixture completo de Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol 2026, que empieza para la Albirroja este viernes 12 de junio ante el anfitrión, USA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Se renueva el sueño guaraní e inicia su camino en la Copa Mundial de Fútbol 2026. La selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, atraviesa un gran presente y una larga racha de duelos invictos, por lo que aspiran a alcanzar fases finales en esta competición. Por esta razón, aquí te dejo con el fixture y calendario completo de Paraguay en el Mundial 2026, con los partidos, horarios, sedes, canales TV y estadios de los duelos de la Albirroja.

&quot;Clasificados&quot;: Miguel Almirón y el equipo de la Albirroja celebrando el regreso de Paraguay a un Mundial tras 16 años.
"Clasificados": Miguel Almirón y el equipo de la Albirroja celebrando el regreso de Paraguay a un Mundial tras 16 años.

Fixture de Paraguay en el Mundial de Fútbol 2026

Paraguay vs. Estados Unidos

  • Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
  • Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
  • Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports

Paraguay vs. Australia

  • Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
  • Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT
  • Estadio: Lumen Field
  • Sede: Seattle, Washington
  • Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports

Paraguay vs. Turquía

  • Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
  • Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT
  • Estadio: SoFi Stadium
  • Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
  • Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports

¿Cuándo, dónde y en qué estadio jugaría Paraguay si se clasifica a la siguiente ronda?

A continuación, te dejo con toda la información sobre cuáles serían los siguientes partidos de la Albirroja en caso logre avanzar desde el Grupo D.

Si termina líder del Grupo D

Dieciseisavos de final

  • Fecha: 2 de julio de 2026
  • Estadio: Seattle Stadium
  • Sede: Seattle, Washington
  • Rival: Uno de los mejores terceros de los grupos B, E, F, I o J.

Octavos de final

  • Fecha: 7 de julio de 2026
  • Estadio: Atlanta Stadium
  • Sede: Atlanta, Georgia

Si termina segunda del Grupo D

Dieciseisavos de final

  • Fecha: 3 de julio de 2026
  • Estadio: Dallas Stadium
  • Sede: Arlington, Texas
  • Rival: Segundo lugar del Grupo G.

Octavos de final

  • Fecha: 8 de julio de 2026
  • Estadio: Houston Stadium
  • Sede: Houston, Texas

Si termina tercera del Grupo D

Dieciseisavos de final

  • Fecha: Entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026
  • Rival: Ganador del Grupo E, I o K (según la combinación final de terceros clasificados).
  • Sedes posibles: Filadelfia, Kansas City y otras ciudades definidas por el cuadro oficial de la FIFA.
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