Se renueva el sueño guaraní e inicia su camino en la Copa Mundial de Fútbol 2026. La selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, atraviesa un gran presente y una larga racha de duelos invictos, por lo que aspiran a alcanzar fases finales en esta competición. Por esta razón, aquí te dejo con el fixture y calendario completo de Paraguay en el Mundial 2026, con los partidos, horarios, sedes, canales TV y estadios de los duelos de la Albirroja.
Fixture de Paraguay en el Mundial de Fútbol 2026
Paraguay vs. Estados Unidos
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT
- Estadio: SoFi Stadium
- Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
- Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports
Paraguay vs. Australia
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT
- Estadio: Lumen Field
- Sede: Seattle, Washington
- Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports
Paraguay vs. Turquía
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
- Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT
- Estadio: SoFi Stadium
- Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
- Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports
¿Cuándo, dónde y en qué estadio jugaría Paraguay si se clasifica a la siguiente ronda?
A continuación, te dejo con toda la información sobre cuáles serían los siguientes partidos de la Albirroja en caso logre avanzar desde el Grupo D.
Si termina líder del Grupo D
Dieciseisavos de final
- Fecha: 2 de julio de 2026
- Estadio: Seattle Stadium
- Sede: Seattle, Washington
- Rival: Uno de los mejores terceros de los grupos B, E, F, I o J.
Octavos de final
- Fecha: 7 de julio de 2026
- Estadio: Atlanta Stadium
- Sede: Atlanta, Georgia
Si termina segunda del Grupo D
Dieciseisavos de final
- Fecha: 3 de julio de 2026
- Estadio: Dallas Stadium
- Sede: Arlington, Texas
- Rival: Segundo lugar del Grupo G.
Octavos de final
- Fecha: 8 de julio de 2026
- Estadio: Houston Stadium
- Sede: Houston, Texas
Si termina tercera del Grupo D
Dieciseisavos de final
- Fecha: Entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026
- Rival: Ganador del Grupo E, I o K (según la combinación final de terceros clasificados).
- Sedes posibles: Filadelfia, Kansas City y otras ciudades definidas por el cuadro oficial de la FIFA.