Se renueva el sueño guaraní e inicia su camino en la Copa Mundial de Fútbol 2026. La selección de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, atraviesa un gran presente y una larga racha de duelos invictos, por lo que aspiran a alcanzar fases finales en esta competición. Por esta razón, aquí te dejo con el fixture y calendario completo de Paraguay en el Mundial 2026, con los partidos, horarios, sedes, canales TV y estadios de los duelos de la Albirroja .

"Clasificados": Miguel Almirón y el equipo de la Albirroja celebrando el regreso de Paraguay a un Mundial tras 16 años.

Fixture de Paraguay en el Mundial de Fútbol 2026

Paraguay vs. Estados Unidos

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT Estadio: SoFi Stadium

SoFi Stadium Sede: Los Ángeles (Inglewood), California

Los Ángeles (Inglewood), California Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports

Paraguay vs. Australia

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Estadio: Lumen Field

Lumen Field Sede: Seattle, Washington

Seattle, Washington Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports

Paraguay vs. Turquía

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT Estadio: SoFi Stadium

SoFi Stadium Sede: Los Ángeles (Inglewood), California

Los Ángeles (Inglewood), California Canales TV en Paraguay: GEN, Trece, Popu TV y DIRECTV Sports

¿Cuándo, dónde y en qué estadio jugaría Paraguay si se clasifica a la siguiente ronda?

A continuación, te dejo con toda la información sobre cuáles serían los siguientes partidos de la Albirroja en caso logre avanzar desde el Grupo D.

Si termina líder del Grupo D

Dieciseisavos de final

Fecha: 2 de julio de 2026

2 de julio de 2026 Estadio: Seattle Stadium

Seattle Stadium Sede: Seattle, Washington

Seattle, Washington Rival: Uno de los mejores terceros de los grupos B, E, F, I o J.

Octavos de final

Fecha: 7 de julio de 2026

7 de julio de 2026 Estadio: Atlanta Stadium

Atlanta Stadium Sede: Atlanta, Georgia

Si termina segunda del Grupo D

Dieciseisavos de final

Fecha: 3 de julio de 2026

3 de julio de 2026 Estadio: Dallas Stadium

Dallas Stadium Sede: Arlington, Texas

Arlington, Texas Rival: Segundo lugar del Grupo G.

Octavos de final

Fecha: 8 de julio de 2026

8 de julio de 2026 Estadio: Houston Stadium

Houston Stadium Sede: Houston, Texas

Si termina tercera del Grupo D

Dieciseisavos de final

Fecha: Entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026

Entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026 Rival: Ganador del Grupo E, I o K (según la combinación final de terceros clasificados).

Ganador del Grupo E, I o K (según la combinación final de terceros clasificados). Sedes posibles: Filadelfia, Kansas City y otras ciudades definidas por el cuadro oficial de la FIFA.