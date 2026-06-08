Uruguay siempre ha sido una selección difícil de vencer, y en la Copa Mundial 2026, no dejará de serlo. Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que integran el Grupo H, quieren alcanzar la gloria. Es por eso que buscarán ganar todos sus partidos del certamen. En esta nota podrás conocer el fixture y el calendario de ‘los charrúas’, con todos los partidos que sí o sí disputarán en la competición, incluyendo los horarios, los estadios y los canales de TV para que puedas verlos EN VIVO y EN DIRECTO.

Antes de brindarte todos los detalles, te adelanto que en el Grupo H también están las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudita (que venció a Argentina en el Mundial 2022) y España. En definitiva, el partido más atractivo de Uruguay en este grupo es frente a ‘La Roja’.

La selección de Uruguay espera tener un excelente rendimiento en la Copa Mundial 2026. (Foto: Glyn KIRK / AFP) / GLYN KIRK

Este es el fixture y calendario de Uruguay en la Copa Mundial 2026

Arabia Saudita vs. Uruguay

Fecha: 15 de junio de 2026

Hora: 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT

Estadio: Hard Rock Stadium

Uruguay vs. Cabo Verde

Fecha: 21 de junio de 2026

Hora: 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT

Estadio: Hard Rock Stadium

Uruguay vs. España

Fecha: 26 de junio de 2026 (27 de junio en España)

Hora: 2:00 am en España (del 27 de junio), 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT

Estadio: Estadio Akron

¿Qué canales de TV transmitirán los partidos de Uruguay en la Copa Mundial 2026?

Si planeas disfrutar los partidos de Uruguay en la Copa Mundial 2026 desde la comodidad de tu hogar, te comento que en dicho país sudamericano se transmitirán todos los encuentros de ‘los charrúas’ a través de las señales de Canal 5, DS Sports, DGO, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Flow, Paramount+ y Disney +.