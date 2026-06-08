Uruguay siempre ha sido una selección difícil de vencer, y en la Copa Mundial 2026, no dejará de serlo. Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que integran el Grupo H, quieren alcanzar la gloria. Es por eso que buscarán ganar todos sus partidos del certamen. En esta nota podrás conocer el fixture y el calendario de ‘los charrúas’, con todos los partidos que sí o sí disputarán en la competición, incluyendo los horarios, los estadios y los canales de TV para que puedas verlos EN VIVO y EN DIRECTO.
Antes de brindarte todos los detalles, te adelanto que en el Grupo H también están las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudita (que venció a Argentina en el Mundial 2022) y España. En definitiva, el partido más atractivo de Uruguay en este grupo es frente a ‘La Roja’.
Este es el fixture y calendario de Uruguay en la Copa Mundial 2026
Arabia Saudita vs. Uruguay
- Fecha: 15 de junio de 2026
- Hora: 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT
- Estadio: Hard Rock Stadium
Uruguay vs. Cabo Verde
- Fecha: 21 de junio de 2026
- Hora: 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT
- Estadio: Hard Rock Stadium
Uruguay vs. España
- Fecha: 26 de junio de 2026 (27 de junio en España)
- Hora: 2:00 am en España (del 27 de junio), 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT
- Estadio: Estadio Akron
¿Qué canales de TV transmitirán los partidos de Uruguay en la Copa Mundial 2026?
Si planeas disfrutar los partidos de Uruguay en la Copa Mundial 2026 desde la comodidad de tu hogar, te comento que en dicho país sudamericano se transmitirán todos los encuentros de ‘los charrúas’ a través de las señales de Canal 5, DS Sports, DGO, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Flow, Paramount+ y Disney +.