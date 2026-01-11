El primer gran trofeo del 2026 ya tiene protagonistas y el escenario no podía ser otro que un Clásico eterno. FC Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo 11 de enero desde las 4:00 p.m. (horario en Argentina y Uruguay) en la gran final de la Supercopa de España, un duelo que trasciende títulos y estadísticas. Culés y merengues confirmaron los pronósticos y se citaron en el partido decisivo, donde no solo estará en juego una copa, sino el orgullo y el golpe anímico que marca el inicio del año futbolístico.

El Barcelona llega con autoridad y confianza plena. Los blaugranas sellaron su boleto a la final con una contundente goleada 5-0 ante el Athletic Club, mostrando solidez, contundencia ofensiva y ambición por defender el título que conquistaron en la edición anterior. Además, esta final representa un capítulo más de una tendencia reciente: será la cuarta Supercopa de España consecutiva definida entre Barça y Madrid, con los culés imponiéndose el año pasado y buscando reafirmar su dominio en este torneo.

En la otra vereda aparece un Real Madrid que tuvo que sufrir para llegar hasta aquí. Los blancos superaron 2-1 al Atlético de Madrid en un intenso derbi madrileño, un triunfo trabajado que les permitió acceder a la final con sed de revancha. El conjunto merengue sabe que este partido es la oportunidad perfecta para cobrar cuentas pendientes ante su máximo rival y levantar el primer título del año, en un Clásico que promete tensión, emociones y un nuevo capítulo inolvidable en la historia del fútbol español.

Este domingo se enfrentan Barcelona y Real Madrid en la final de la Supercopa de España (Foto: AFP)

¿Qué es Flow Sports y cómo ver en Argentina?

Flow es un servicio de televisión por cable y streaming disponible en Argentina, que incluye canales de TV en vivo, deportes, películas, series y más. Con Flow puedes ver contenido tanto en tu televisor con decodificador como en dispositivos móviles y computadoras mediante la app o web.

Tener una suscripción a Flow

Para ver canales deportivos o Flow Sports en Argentina debes:

Contratar Flow con un proveedor local (como Telecom/Personal).

Elegir un plan que incluya canales deportivos o añadir un Pack específico (como el Pack Fútbol si quieres fútbol). Flow+1

Activar un paquete deportivo (Pack Fútbol)

Si quieres ver deportes y fútbol en vivo, usualmente tendrás que:

En tu cuenta de Flow, acceder a la sección de Packs o Suscripciones .

. Activar el Pack Fútbol para tener acceso a canales como ESPN Premium y TNT Sports Premium (los principales canales de fútbol argentino transmisores).

Real Madrid llegó a la final tras vencer al Atlético Madrid en las semifinales (Foto: AFP)

¿Dónde ver Flow Sports online desde cualquier dispositivo?

Una vez tengas Flow contratado y el Pack de deportes activado:

App de Flow : descarga la app en tu Smart TV, Android o iOS.

: descarga la app en tu Smart TV, Android o iOS. Web : ingresa a flow.com.ar con tu usuario y contraseña.

: ingresa a flow.com.ar con tu usuario y contraseña. Decodificador Flow Box / HD / MAX: puedes ver los canales en tu televisor tradicional.

Con esto podrás ver los canales deportivos en vivo en tu teléfono, tablet, PC o TV, siempre que tengas conexión a Internet o señal de cable.

¿Hay que contratar el Pack Fútbol para ver Flow Sports?

En la mayoría de los casos, sí. Para ver fútbol y eventos deportivos exclusivos, Flow exige activar el Pack Fútbol, que incluye canales como ESPN Premium y TNT Sports. Este pack es indispensable si buscás ver partidos del fútbol argentino u otras competencias transmitidas por señales premium.

¿Flow Sports se puede ver gratis en Argentina?

No. Flow Sports no es gratuito. El acceso a los canales deportivos está sujeto a una suscripción paga y, en algunos casos, a la contratación de paquetes adicionales. Flow no ofrece transmisiones deportivas sin registro ni sin abono activo.

Cómo ver Flow Sports en Argentina para mirar el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO

Si buscas cómo ver Flow Sports en Argentina para seguir el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO, debes saber que el clásico por la final de la Supercopa de España podrá verse a través de Flow, tanto por TV como online . El partido se juega en Arabia Saudita y genera alta demanda entre los fanáticos del fútbol europeo.

Cómo ver Flow Sports en Uruguay y Paraguay para ver el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO

En Uruguay y Paraguay, Flow Sports también se puede disfrutar de manera sencilla a través del servicio Flow, la plataforma de TV en vivo y streaming de Cablevisión. Los usuarios deben contar con una suscripción activa al servicio y acceder desde la app oficial de Flow o desde el navegador web, iniciando sesión con su usuario y contraseña.

Una vez dentro, solo deben dirigirse a la grilla de canales deportivos para encontrar Flow Sports y seguir la transmisión en vivo, ya sea desde un Smart TV, computadora, tablet o celular, lo que permite ver el FC Barcelona vs. Real Madrid desde cualquier lugar con conexión a internet.

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)