Este domingo 8 de marzo habrá un gran juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del Colombia vs. Cuba, que se disputará en el Hiram Bithorn Stadium. ¿A qué hora empezará el partido? Pues a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 09:00 am PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro desde Estados Unidos, te informo que FOX Deportes lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el compromiso.
El Colombia vs. Cuba se verá en EE. UU. por FOX Deportes, con kickoff el domingo 7 de marzo a las 12:00 pm Tiempo del Este. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.
|Estado (EE. UU.)
|TV satelital (FOX Deportes)
|Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)
|Streaming online con FOX Deportes
|California
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.
|Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
|Texas
|DirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).
|Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.
|Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Florida
|DirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)
|Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.
|Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Nueva York
|DirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).
|Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).
|OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Nueva Jersey
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.
|Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
|Illinois
|DirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).
|Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Nevada
|DirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).
|Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Arizona
|DirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).
|Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).
|Plataformas OTT nacionales con plan en español.
|Colorado
|DirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).
|Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Washington (estado)
|DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).
|Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.
|Mismos servicios de streaming nacionales en español.
|Massachusetts
|DirecTV 465 / DISH 855 (Boston).
|Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Georgia
|DirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).
|Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Pensilvania
|DirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).
|Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.
|Misma oferta OTT nacional.
|Ohio
|DirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).
|Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Carolina del Norte
|DirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).
|Spectrum Charlotte con FOX Deportes.
|Plataformas OTT nacionales.
|Carolina del Sur
|DirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).
|Cable local con paquetes latinos según ciudad.
|Misma oferta OTT.
|Tennessee
|DirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).
|Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Michigan
|DirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).
|Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.
|OTT nacionales con plan en español.
|Washington D. C.
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.
|Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Resto de estados EE. UU.
|DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.
|Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).
|Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
- Partido: Colombia vs. Cuba, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026
- Hora: 11:00 am ET / 11:00 am Colombia y Cuba
- TV: FOX Deportes
- Streaming: Fox Sports App