Mira la señal de FOX Deportes y sigue el juego de Cuba vs. Panamá, por la Fecha 1 del Clásico Mundial de Béisbol, este viernes 06 de marzo. (Fotos: @baseballdecuba / @FedebeisOficial / Composición MAG)
Este viernes 06 de marzo inicia el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con las mejores selecciones de este deporte y dos candidatas a pasar de ronda se enfrentan. Mira el juego de Cuba vs. Panamá a partir de las 11:00 a.m. Tiempo del Este / 11:00 a.m. Cuba y Panamá, a través de la señal de FOX Deportes desde Estados Unidos. Recuerda que son 4 los juegos que ambas selecciones deben disputar en la fase de grupos y este es apenas el primero de ellos.

Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Cuba vs. Panamá EN DIRECTO por TV y online

Cuba vs. Panamá se verá en EE. UU. por FOX Deportes, con kickoff el jueves 06 de marzo a las 11:00 Tiempo del Este. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.

Estado (EE. UU.)TV satelital (FOX Deportes)Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)Streaming online con FOX Deportes
CaliforniaDirecTV 465 / DISH 855.​Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.​Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
TexasDirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).​Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.​Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
FloridaDirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)​Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.​Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
Nueva YorkDirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).​Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).​OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
Nueva JerseyDirecTV 465 / DISH 855.​Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.​Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
IllinoisDirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).​Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
NevadaDirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).​Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.​OTT nacionales con FOX Deportes.
ArizonaDirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).​Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).​Plataformas OTT nacionales con plan en español.
ColoradoDirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).​Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
Washington (estado)DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).​Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.​Mismos servicios de streaming nacionales en español.
MassachusettsDirecTV 465 / DISH 855 (Boston).​Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
GeorgiaDirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).​Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).​OTT nacionales con FOX Deportes.
PensilvaniaDirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).​Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.​Misma oferta OTT nacional.
OhioDirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).​Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
Carolina del NorteDirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).​Spectrum Charlotte con FOX Deportes.​Plataformas OTT nacionales.
Carolina del SurDirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).​Cable local con paquetes latinos según ciudad.​Misma oferta OTT.
TennesseeDirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).​Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
MichiganDirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).​Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.​OTT nacionales con plan en español.
Washington D. C.DirecTV 465 / DISH 855.​Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.​Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
Resto de estados EE. UU.DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.​Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).​Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.

Cuba vs. Panamá EN VIVO: hora, TV y dónde ver por CMB 2026

  • Partido: Cuba vs. Panamá, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: Jueves 6 de marzo de 2026
  • Hora: 11:00 a.m. ET / 11:00 a.m. Cuba / 11:00 a.m. Panamá
  • TV: FOX Deportes
  • Streaming: Fox Sports App
