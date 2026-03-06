Señal de FOX Deportes para ver el juego de Estados Unidos vs. Brasil, por la Jornada 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: @usabaseball / @cbbsbr / Composición MAG)
Señal de FOX Deportes para ver el juego de Estados Unidos vs. Brasil, por la Jornada 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Se viene el debut de una de las candidatas al título del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este viernes 06 de marzo, Estados Unidos se enfrentará a Brasil por la Jornada 1 del torneo, encuentro que será transmitido por FOX Deportes a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este. Con Aaron Judge a la cabeza, el Team USA buscará romper con la hegemonía de Japón en el campeonato y tiene un partido accesible en el papel en este arranque de torneo.

Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Brasil EN DIRECTO por TV y online

Estados Unidos vs. Brasil se verá en EE. UU. por FOX Deportes, con kickoff el jueves 06 de marzo a las 08:00 p.m. Tiempo del Este. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.

Estado (EE. UU.)TV satelital (FOX Deportes)Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)Streaming online con FOX Deportes
CaliforniaDirecTV 465 / DISH 855.​Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.​Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
TexasDirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).​Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.​Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
FloridaDirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)​Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.​Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
Nueva YorkDirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).​Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).​OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
Nueva JerseyDirecTV 465 / DISH 855.​Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.​Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
IllinoisDirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).​Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
NevadaDirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).​Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.​OTT nacionales con FOX Deportes.
ArizonaDirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).​Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).​Plataformas OTT nacionales con plan en español.
ColoradoDirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).​Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
Washington (estado)DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).​Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.​Mismos servicios de streaming nacionales en español.
MassachusettsDirecTV 465 / DISH 855 (Boston).​Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
GeorgiaDirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).​Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).​OTT nacionales con FOX Deportes.
PensilvaniaDirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).​Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.​Misma oferta OTT nacional.
OhioDirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).​Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
Carolina del NorteDirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).​Spectrum Charlotte con FOX Deportes.​Plataformas OTT nacionales.
Carolina del SurDirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).​Cable local con paquetes latinos según ciudad.​Misma oferta OTT.
TennesseeDirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).​Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
MichiganDirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).​Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.​OTT nacionales con plan en español.
Washington D. C.DirecTV 465 / DISH 855.​Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.​Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
Resto de estados EE. UU.DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.​Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).​Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.

Estados Unidos vs. Brasil EN VIVO: hora, TV y dónde ver por CMB 2026

  • Partido: Estados Unidos vs. Brasil, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
  • Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. ET / 10:00 p.m. Brasil
  • TV: FOX Deportes
  • Streaming: Fox Sports App
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

