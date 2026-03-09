¡El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se enciende con el duelo más esperado! Si buscas cómo ver Team USA vs. México EN VIVO, prepárate para una batalla de titanes este lunes 9 de marzo a partir de las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 4:00 p.m. PT. La transmisión oficial para la comunidad hispana en Estados Unidos estará a cargo de FOX Deportes y FS1, ofreciendo una cobertura completa desde el primer pitcheo. Si prefieres seguir la acción desde tu celular o tablet, puedes sintonizar el juego a través de la FOX Sports App Online, asegurando que no te pierdas ni un solo “home run” de esta histórica rivalidad deportiva en el diamante.
Estados Unidos llega encendido con un récord de 2-0 tras aplastar a Gran Bretaña, y ahora confía en el brazo del flamante ganador del Cy Young, Paul Skenes, para frenar a la ofensiva mexicana. Una victoria de los estadounidenses este lunes les aseguraría matemáticamente un lugar en los cuartos de final, consolidándolos como los favoritos del Pool B. Por su parte, la novena azteca llega con la motivación a tope tras un inicio histórico y busca dar la sorpresa ante el “Dream Team” frente a miles de fanáticos latinos. La tensión en el estadio será máxima en este choque que define el liderato del grupo.
Para los residentes en ciudades como Los Ángeles, Phoenix o Miami, este juego es una cita obligatoria con el orgullo nacional. Recuerda que la señal de FOX Deportes es la casa del béisbol en español en EE. UU., brindando análisis expertos y narración apasionada para que vivas el juego como si estuvieras en las gradas. Si el equipo de las barras y las estrellas termina como líder, jugará sus cuartos de final el 13 de marzo; de lo contrario, lo hará el día 14. ¡Asegura tu conexión y prepara los snacks para disfrutar del mejor béisbol del mundo en tu idioma!
México ha demostrado que tiene el talento necesario para competir al más alto nivel, apoyado por una rotación de pitcheo sólida y una ofensiva que no perdona errores. Este lunes 9 de marzo, el duelo contra Team USA no es solo un partido más, es la oportunidad de demostrar quién manda en la región antes de avanzar a la siguiente fase. No olvides descargar la FOX Sports App con anticipación para evitar retrasos en el streaming y disfrutar de la alta definición en cada jugada. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la intensidad del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por todo lo alto!
Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Team USA vs. México EN DIRECTO por TV y online
Team USA vs. México se verá en EE. UU. por FOX Deportes, con kickoff el lunes 09 de marzo a las 7:00 p.m. Tiempo del Este. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.
Team USA vs. México EN VIVO: hora, TV y dónde ver por CMB 2026
- Partido: Team USA vs. México, por Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Lunes, 9 de marzo de 2026
- Hora: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX
- TV: FOX Deportes
- Streaming: Fox Sports App