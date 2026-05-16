Tras haber empatado en el partido de ida, la llave está abierta, aunque la balanza se inclina ligeramente hacia el conjunto tapatío por su mejor posición de la tabla. Chivas vs. Cruz Azul se juegan el pase a la gran final del Clausura 2026 en un duelo de alto voltaje este sábado 16 de mayo en el Estadio Akron de Guadalajara . Si quieres saber cómo y dónde ver el partido en vivo y en directo desde Estados Unidos y México, podrás hacerlo a través de la señal oficial de FOX One y narración en español en alta definición a través de la FOX Sports App disponible para tus dispositivos favoritos.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO por la semifinal de la Liga MX. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Chivas-Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul válido por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Liga MX sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO Chivas-Cruz Azul

Si quieres ver partidos como Chivas-Cruz Azul por la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

A qué hora juega Chivas vs. Cruz Azul hoy 16 de mayo

Argentina, Paraguay, Uruguay: 22:00 hs

Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 21:00 hs

Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 20:00 hs

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras: 19:00 hs

Hora del Este: 21:00 hs

Hora del Centro: 20:00 hs

Hora de la Montaña: 19:00 hs

Hora del Pacífico: 18:00 hs

Fecha, hora, TV y dónde ver Chivas-CruzAzul por el Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Sábado 16 de mayo de 2026 Lugar: Estadio Akron, Guadalajara, México

Estadio Akron, Guadalajara, México Horarios: 19 horas CDMX, 21 horas ET

19 horas CDMX, 21 horas ET Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video