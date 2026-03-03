Jairo Rúa
Jairo Rúa

Bajo la disciplina estratégica de Omar López, la Selección de Venezuela encara una fase crítica de su Spring Training internacional al medirse frente a organizaciones de élite de la MLB. Tras un exigente fogueo ante los Houston Astros, el combinado nacional aterriza en el CACTI Park of the Palm Beaches para desafiar a los Washington Nationals este 3 de marzo programado para las 19:05 (hora local de Venezuela), el equipo busca consolidar la sinergia entre sus figuras consagradas y el relevo generacional, proyectando la solidez de una potencia dispuesta a conquistar Miami. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el juego en vivo en directo y online, puedes hacerlo a través de la señal de FOX Deportes y FOX Sports One App Online.

Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Venezuela vs. Houston Astros EN DIRECTO por TV y online

Venezuela vs. Houston Astros se verá en EE. UU. por FOX Deportes, este martes 3 de marzo a partir de las 7:05 p.m. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.

Estado (EE. UU.)TV satelital (FOX Deportes)Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)Streaming online con FOX Deportes
CaliforniaDirecTV 465 / DISH 855.​Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.​Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
TexasDirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).​Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.​Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
FloridaDirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)​Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.​Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
Nueva YorkDirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).​Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).​OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
Nueva JerseyDirecTV 465 / DISH 855.​Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.​Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
IllinoisDirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).​Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
NevadaDirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).​Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.​OTT nacionales con FOX Deportes.
ArizonaDirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).​Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).​Plataformas OTT nacionales con plan en español.
ColoradoDirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).​Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
Washington (estado)DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).​Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.​Mismos servicios de streaming nacionales en español.
MassachusettsDirecTV 465 / DISH 855 (Boston).​Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
GeorgiaDirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).​Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).​OTT nacionales con FOX Deportes.
PensilvaniaDirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).​Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.​Misma oferta OTT nacional.
OhioDirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).​Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
Carolina del NorteDirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).​Spectrum Charlotte con FOX Deportes.​Plataformas OTT nacionales.
Carolina del SurDirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).​Cable local con paquetes latinos según ciudad.​Misma oferta OTT.
TennesseeDirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).​Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.​Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
MichiganDirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).​Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.​OTT nacionales con plan en español.
Washington D. C.DirecTV 465 / DISH 855.​Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.​Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
Resto de estados EE. UU.DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.​Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).​Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Astros?

  • Ciudad: West Palm Beach, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 3 de marzo.
  • Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: CACTI Park of the Palm Beaches.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC