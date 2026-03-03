Bajo la disciplina estratégica de Omar López, la Selección de Venezuela encara una fase crítica de su Spring Training internacional al medirse frente a organizaciones de élite de la MLB. Tras un exigente fogueo ante los Houston Astros, el combinado nacional aterriza en el CACTI Park of the Palm Beaches para desafiar a los Washington Nationals este 3 de marzo programado para las 19:05 (hora local de Venezuela), el equipo busca consolidar la sinergia entre sus figuras consagradas y el relevo generacional, proyectando la solidez de una potencia dispuesta a conquistar Miami. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el juego en vivo en directo y online, puedes hacerlo a través de la señal de FOX Deportes y FOX Sports One App Online.
Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Venezuela vs. Houston Astros EN DIRECTO por TV y online
Venezuela vs. Houston Astros se verá en EE. UU. por FOX Deportes, este martes 3 de marzo a partir de las 7:05 p.m. FOX Deportes está disponible a nivel nacional por TV de pago (satélite/cable) y en varios servicios OTT con planes en español.
|Estado (EE. UU.)
|TV satelital (FOX Deportes)
|Cable típico (ejemplos, canal varía por ciudad)
|Streaming online con FOX Deportes
|California
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Spectrum/Xfinity en mercados como LA, San Diego, SF; FOX Deportes listado en grillas locales.
|Fubo (Latino), DirecTV Stream (Óptimo/Latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV en mercados soportados.
|Texas
|DirecTV 465 / DISH 855 (Dallas, Houston, San Antonio, Austin, El Paso).
|Spectrum/Optimum en ciudades grandes; FOX Deportes aparece en la tabla de Houston, Dallas, San Antonio.
|Mismos servicios nacionales: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Florida
|DirecTV 465 / DISH 855 (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville)
|Spectrum/Optimum en Orlando y Tampa con FOX Deportes listado.
|Igual: Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Nueva York
|DirecTV 465 / DISH 855 (NYC, Buffalo).
|Optimum y Spectrum con FOX Deportes (NYC, Bronx, Brooklyn).
|OTT nacionales con FOX Deportes (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Nueva Jersey
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Optimum/Spectrum según zona metropolitana de NYC/Philadelphia, FOX Deportes presente donde hay paquete latino.
|Mismo set de plataformas nacionales con plan en español.
|Illinois
|DirecTV 465 / DISH 855 (Chicago).
|Xfinity Chicago incluye FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
|Nevada
|DirecTV 465 / DISH 855 (Las Vegas).
|Cox Las Vegas lista FOX Deportes (canal 140) y otros operadores regionales.
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Arizona
|DirecTV 465 / DISH 855 (Phoenix, Tucson).
|Cox Phoenix/Tucson con FOX Deportes (ej. 335/439).
|Plataformas OTT nacionales con plan en español.
|Colorado
|DirecTV 465 / DISH 855 (Denver, Colorado Springs).
|Spectrum en Colorado Springs y otros sistemas con FOX Deportes.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Washington (estado)
|DirecTV 465 / DISH 855 (Seattle).
|Xfinity/Spectrum con FOX Deportes listado en Seattle.
|Mismos servicios de streaming nacionales en español.
|Massachusetts
|DirecTV 465 / DISH 855 (Boston).
|Xfinity Boston con FOX Deportes (ej. canal 708).
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV Spanish Plus, Hulu + Live TV.
|Georgia
|DirecTV 465 / DISH 855 (Atlanta).
|Spectrum Atlanta con FOX Deportes (ej. canal 202).
|OTT nacionales con FOX Deportes.
|Pensilvania
|DirecTV 465 / DISH 855 (Philly, Pittsburgh).
|Xfinity Philadelphia/Pittsburgh con FOX Deportes canal 584 aprox.
|Misma oferta OTT nacional.
|Ohio
|DirecTV 465 / DISH 855 (Cincinnati, Cleveland, Columbus).
|Optimum/Spectrum regional con FOX Deportes en tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Carolina del Norte
|DirecTV 465 / DISH 855 (Charlotte).
|Spectrum Charlotte con FOX Deportes.
|Plataformas OTT nacionales.
|Carolina del Sur
|DirecTV 465 / DISH 855 (mercados compartidos con NC/GA).
|Cable local con paquetes latinos según ciudad.
|Misma oferta OTT.
|Tennessee
|DirecTV 465 / DISH 855 (Nashville, Memphis).
|Xfinity Memphis/Nashville con FOX Deportes según tabla.
|Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV.
|Michigan
|DirecTV 465 / DISH 855 (Detroit).
|Xfinity Detroit con FOX Deportes canal 603.
|OTT nacionales con plan en español.
|Washington D. C.
|DirecTV 465 / DISH 855.
|Cable local (Xfinity/Spectrum) con FOX Deportes en paquetes latinos.
|Mismos OTT (Fubo, DirecTV Stream, YouTube TV, Hulu + Live TV).
|Resto de estados EE. UU.
|DirecTV 465 / DISH 855 donde el plan incluya FOX Deportes.
|Cable regional solo si el paquete latino lleva FOX Deportes (número de canal cambia según ciudad).
|Acceso nacional si el servicio ofrece FOX Deportes en tu ZIP: Fubo (Latino), DirecTV Stream (latino), YouTube TV (Spanish Plus), Hulu + Live TV.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Astros?
- Ciudad: West Palm Beach, Florida, Estados Unidos.
- Fecha: 3 de marzo.
- Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).
- Estadio: CACTI Park of the Palm Beaches.