Todo listo para el inicio de la Serie Mundial 2025 de la MLB. Este viernes 24 de octubre, Toronto Blue Jays recibirán a Los Angeles Dodgers en el Juego 1 de la serie que paralizará el campeonato. El Rogers Centre será el escenario para recibir este choque, que iniciará a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos y será transmitido por Fox Deportes y Fox One, tanto en USA como en Canadá. Aquí te cuento más detalles para que sigas las incidencias de este juego.

Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, Blue Jays vs. Dodgers por la Serie Mundial 2025 de la MLB

La Serie Mundial 2025 de la MLB se podrá ver en FOX Deportes y Fox One. Para aquellos que no tienen cable, existen servicios de transmisión en vivo que pasarán el partido entre Blue Jays vs. Dodgers por la señal de YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV y fuboTV.

Desafortunadamente para la mayoría de los fanáticos, FOX Deportes se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Dish Latino, Spectrum o DirecTV para tener acceso a este.

CANAL Dish Latino Spectrum DirecTV FOX Sports 855 442 465

Cabe destacar que la misma señal de Fox Deportes, Fox One y Fox Sports App estarán disponibles en Canadá, país donde habrá enorme atención por lo que pueda hacer el equipo de Toronto Blue Jays ante Los Angeles Dodgers en el Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB.

Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 24 de octubre de 2025

viernes 24 de octubre de 2025 Lugar: Rogers Centre

Rogers Centre Horario: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canal TV: Fox Deportes y Fox One

Fox Deportes y Fox One Streaming: Fox Sports App