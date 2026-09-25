Tenemos un gran encuentro desde el Estadio Nacional de Kingston. Este viernes 25 de septiembre, no te pierdas el juego de Guatemala vs. Jamaica EN VIVO, por la señal de FOX Deportes, a partir de las 6:00 p.m. Ciudad de Guatemala , en un encuentro válido por la Jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026-27. A continuación, revisa todos los detalles para seguir el juego minuto a minuto desde Centroamérica.

Señal de Fox Deportes EN VIVO para seguir el juego de Guatemala vs. Jamaica en directo, este viernes 25 de septiembre, por la Jornada 1 de la Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver FOX Deportes, Guatemala vs. Jamaica por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Guatemala vs. Jamaica, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el viernes 25 de septiembre de 2026 en el National Stadium de Kingston, Jamaica. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Guatemala vs. Jamaica como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Guatemala vs. Jamaica, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Guatemala vs. Jamaica por Concacaf Nations League

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Viernes 25 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Nacional de Kingston, Jamaica

Estadio Nacional de Kingston, Jamaica Horarios: 8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Guatemala

8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Guatemala Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One