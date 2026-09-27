Todo listo para la segunda presentación de ambas selecciones en la Concacaf Nations League 2026-27. Este domingo 27 de septiembre, no te pierdas el enfrentamiento de Nicaragua vs. Curazao EN VIVO, a través de la señal de FOX Deportes desde las 6:00 p.m. Managua . El duelo se llevará a cabo en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad, Curazao y promete ser de pronóstico reservado. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver este partido minuto a minuto.

¿Dónde ver FOX Deportes, Nicaragua vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Curazao y Nicaragua, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad, Curazao. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Nicaragua vs. Curazao como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Nicaragua vs. Curazao, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Nicaragua vs. Curazao por Concacaf Nations League

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Domingo 27 de septiembre de 2026 Lugar: Stadion Ergilio Hato de Willemstad, Curazao

Stadion Ergilio Hato de Willemstad, Curazao Horarios: 8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Nicaragua

8:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Nicaragua Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One