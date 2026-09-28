Guatemala y El Salvador paralizan Centroamérica este lunes 28 de septiembre con una nueva edición del clásico regional. Este duelo crucial por la segunda jornada del Grupo B de la Liga A en la Concacaf Nations League 2026-27 define el futuro de ambas selecciones en el torneo. El balón rodará a las 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 7:00 p.m. PT en el histórico Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” de la capital guatemalteca.

Para los aficionados tanto de la Azul y Blanco como de la Selecta, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal de FOX Deportes en televisión, con opciones de streaming online y plataformas asociadas. El formato suizo implementado por Concacaf en esta fase de grupos no deja margen de error para ninguna escuadra. Chapines y salvadoreños están obligados a sumar puntos si desean clasificar directamente a los cuartos de final o, en el peor de los casos, asegurar su permanencia en la máxima categoría.

¿Dónde ver FOX Deportes, Guatemala vs. El Salvador por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Guatemala y El Salvador, correspondiente a la Jornada 2 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala. El encuentro está programado para las 10:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Sports 2, una de las señales alternativas de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One.

Cabe precisar que, para el partido Guatemala vs. El Salvador, la señal anunciada es FOX y no FOX Deportes, que pueden verse en las parrillas de canales de los operadores de cable de los países mencionados.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Guatemala vs. El Salvador, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Nicaragua vs. Curaza por Concacaf Nations League

Fecha: Domingo, 27 de septiembre de 2026

Domingo, 27 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala

Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala Horarios: 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Guatemala y El Salvador

10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Guatemala y El Salvador Canal TV: FOX / Fox Sports 2 (EE.UU.)

FOX / Fox Sports 2 (EE.UU.) Streaming: FOX One