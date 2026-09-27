Costa Rica y Haití se enfrentan por la Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido clave tanto para la selección centroamericana como la caribeña en el sector que comparte junto con Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago. El partido se juega este domingo 27 de septiembre a las 7:00 pm ET / 5:00 pm Tiempo del Centro de México / 4:00 pm PT en el Sabina Park de Kingston, Jamaica, y la revancha se disputará el domingo 4 de octubre en San José, Costa Rica. Para ver el partido Costa Rica vs. Haití en vivo por la Liga de Naciones Concacaf 2026 en vivo a través de la señal de FOX tanto en televisión de paga como streaming, dado que la cadena adquirió derechos específicos de transmisión para esta edición del certamen futbolístico.

Cómo ver FOX EN VIVO, partido Costa Rica vs. Haití por Concacaf Nations League 2026 en Centroamérica

La cadena FOX Deportes (disponible en televisión por cable y plataformas satelitales) es la nueva casa exclusiva para transmitir todos los partidos de las selecciones centroamericanas en la Liga de Naciones de la Concacaf. En Centroamérica, la cobertura puede variar según los derechos de televisión en cada territorio.

Si deseas ver el partido Costa Rica vs. Haití en vivo por televisión de paga, te aconsejamos revisar tu operador local (como Claro TV+, donde canales como FOX+ se ubican en el dial 1210, o Tigo). Pero si lo tuyo es el streaming, los canales principales de FOX y señales alternativas secundarias transmiten la jornada completa.

Cómo ver FOX EN VIVO, partido Costa Rica vs. Haití por Concacaf Nations League 2026 en Estados Unidos

En Estados Unidos, FOX Sports cuenta con los derechos de transmisión en inglés de la Concacaf Nations League 2026/27. Para los espectadores en televisión y apps que buscan el partido de Haití vs. Costa Rica del 27 de septiembre, deberán sintonizar los canales FS1, FS2, FOX Sports online, FOX Soccer Plus y FOX One.

En cambio, si prefieren ver el encuentro por streaming pueden hacerlo a través de la aplicación oficial o la web de FOX Sports Play introduciendo tus credenciales de proveedor de TV, o mediante plataformas de acceso en territorio estadounidense como FuboTV.

Un dato a tomar en cuenta es que las transmisiones en español para EE. UU. se emiten de forma independiente por TUDN y ViX.

Cómo ver FOX EN VIVO, partido Costa Rica vs. Haití por Concacaf Nations League 2026 en México y el resto del mundo

En México, la cadena FOX no cuenta con los derechos de transmisión para la Nations League de la Concacaf y la alternativa oficial para ver el partido Costa Rica vs. Haití en vivo y el resto de juegos del torneo de selecciones pueden hacerlo completamente gratis y en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube o por medio de la Concacaf App.