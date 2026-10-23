La Serie Mundial de 2026 tendrá un campeón inédito: los Cerveceros de Milwaukee o los Rays de Tampa Bay levantarán por primera vez el Trofeo del Comisionado y reducirán de cinco a cuatro la lista de franquicias de las Grandes Ligas que nunca han conquistado el Clásico de Otoño. El duelo, que comenzará este viernes 23 de octubre en Milwaukee, reunirá por primera vez desde 1980 a dos equipos sin títulos de la MLB en una final al mejor de siete partidos.

¿Cómo ver Rays vs. Brewers desde una Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? En México, podrás seguir el partido por televisión a través de FOX y en línea mediante FOX One, la plataforma de streaming de la cadena. El servicio permite acceder a su programación deportiva desde el sitio web y la aplicación en dispositivos compatibles, para que puedas ver el primer juego de la Serie Mundial 2026 desde casa o mientras estás fuera.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026?

El Juego 1 de la Serie Mundial 2026 enfrentará a los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers en el American Family Field, casa de los Cerveceros. Milwaukee comenzará la serie ante su público después de conquistar el campeonato de la Liga Nacional, mientras que Tampa Bay llega como representante de la Liga Americana. Ambas franquicias buscan conseguir el primer título de Serie Mundial de su historia.

En México, la cobertura de la Serie Mundial estará disponible por FOX y FOX One, según la programación anunciada por FOX Latinoamérica. Estas son las opciones para ver el partido:

FOX: sigue el Juego 1 por televisión a través de la señal del canal.

sigue el Juego 1 por televisión a través de la señal del canal. FOX One: accede a la transmisión en vivo por internet mediante el sitio oficial o la aplicación de la plataforma.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas del centro de México este viernes 23 de octubre. La cobertura de FOX incluirá una hora previa al primer lanzamiento y otra hora posterior al partido, con comentarios, análisis y reportes sobre lo ocurrido en el diamante.

¿Cómo ver Rays vs. Brewers online por FOX One?

Para seguir el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 por internet, puedes utilizar FOX One desde un dispositivo compatible. La plataforma permite acceder a su programación deportiva en vivo a través de su página web y aplicación.

Sigue estos pasos para ver el encuentro:

Ingresa a foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y verifica que tengas activa la suscripción correspondiente. Accede a la sección de deportes o busca la programación de la Serie Mundial 2026. Selecciona el partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers para seguir la transmisión en vivo.

FOX One permite acceder a su programación mediante navegadores web y aplicaciones para dispositivos compatibles, incluidos teléfonos celulares, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming. De esta manera, puedes elegir la pantalla que mejor se adapte a tu forma de seguir el béisbol.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One ofrece acceso a transmisiones deportivas en vivo y contenidos relacionados con distintas competiciones, además de programación bajo demanda según el servicio disponible. Durante octubre, la plataforma forma parte de la cobertura de la Serie Mundial 2026, que enfrentará a los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers por el campeonato de las Grandes Ligas.

La cobertura de FOX Latinoamérica estará encabezada por José Pablo Coello, quien cubrirá su 17.ª Serie Mundial. El equipo también contará con los narradores y comentaristas Gabriel Medina y Rodrigo Arana, el analista Diego Venegas, la reportera Steffy Aradillas y Mayra Gómez, encargada de la cobertura desde el campo de juego.

Además de los partidos, los programas de estudio Los Espartanos, Referentes y FOX 365 ofrecerán análisis, entrevistas, resúmenes y reportes en vivo durante octubre.

Horario, TV y dónde ver Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026 en México

Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.

Major League Baseball (MLB) 2026. Instancia: Juego 1 de la Serie Mundial.

Juego 1 de la Serie Mundial. Partido: Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers.

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers. Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Horario en México: 18:00 horas del Tiempo del Centro.

18:00 horas del Tiempo del Centro. Horario en Estados Unidos: 8:00 p. m. ET.

8:00 p. m. ET. Estadio: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

American Family Field, Milwaukee, Wisconsin. TV en México: FOX.

FOX. Streaming en México: FOX One.

FOX One. Cobertura especial: una hora antes y una hora después del partido.