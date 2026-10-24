El American Family Field de Wisconsin será el escenario, nuevamente, del duelo Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 para definir al mejor de la MLB. La transmisión desde México y Estados Unidos será a través de FOX, que iniciará desde las 18:00 horas CDMX o desde las 8:00 p.m. ET . A continuación, revisa los detalles para verlo minuto a minuto.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers?

El Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers se disputará este sábado 24 de octubre. En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.

consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación. FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.

verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming. MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 2 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

¿Cómo ver Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB. Selecciona el partido entre Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers en México

Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.

Major League Baseball (MLB) 2026. Instancia: Juego 2 de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

Juego 2 de la Serie Mundial 2026 de la MLB. Partido: Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers.

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers. Fecha: Sábado, 24 de octubre de 2026.

Sábado, 24 de octubre de 2026. Horario: 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.

18:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: American Family Field, Wisconsin.

American Family Field, Wisconsin. Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.

consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro. Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.