Señal de FOX en vivo para ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en directo - Rays vs. Brewers, este sábado 24 de octubre, desde el American Family Field de Wisconsin. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de FOX en vivo para ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en directo - Rays vs. Brewers, este sábado 24 de octubre, desde el American Family Field de Wisconsin. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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El American Family Field de Wisconsin será el escenario, nuevamente, del duelo Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 para definir al mejor de la MLB. La transmisión desde México y Estados Unidos será a través de FOX, que iniciará desde las 18:00 horas CDMX o desde las 8:00 p.m. ET. A continuación, revisa los detalles para verlo minuto a minuto.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers?

El Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers se disputará este sábado 24 de octubre. En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

  • FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.
  • FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.
  • MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 2 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

¿Cómo ver Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

  1. Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One.
  2. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa.
  3. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB.
  4. Selecciona el partido entre Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver Juego 2 de Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers en México

  • Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.
  • Instancia: Juego 2 de la Serie Mundial 2026 de la MLB.
  • Partido: Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers.
  • Fecha: Sábado, 24 de octubre de 2026.
  • Horario: 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.
  • Estadio: American Family Field, Wisconsin.
  • Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.
  • Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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