América vs. Tigres se juega en el Estadio Universitario por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, con el liderato de la tabla general en disputa. Las Águilas llegan a la última fecha con 30 puntos, dos menos que Cruz Azul, y necesitan vencer a los felinos y esperar un tropiezo de la Máquina para aspirar al primer puesto. Si estás en México, podrás seguir el partido por la señal de FOX EN VIVO, tanto en televisión como por streaming online.

¿Cómo ver FOX EN VIVO el partido Club América vs. Tigres UANL HOY por la Liga MX?

El partido Tigres vs. América se jugará este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Para el público mexicano, las opciones de transmisión reportadas incluyen FOX en televisión de paga y FOX One por streaming. Tigres será el equipo local en este encuentro de la jornada 17 del Apertura 2026.

Servicio o plataforma Dónde ver FOX o el partido izzi Canal 502: FOX SKY Canal 1551: FOX Megacable, Totalplay y StarTV Señal FOX; consulta el número en la guía de tu operador FOX One en navegador Sitio foxone.mx Aplicación de FOX One App para Android y iOS FOX One en televisión App en dispositivos compatibles: Android TV, Fire TV, Apple TV, Roku, Samsung —modelos de 2019 en adelante— y LG FOX One mediante Prime Video Suscripción a FOX One dentro de Prime Video

¿A qué hora juega Club América vs. Tigres UANL EN VIVO HOY por la Liga MX?

Conoce los horarios en México y Estados Unidos para ver el partido entre Club América vs. Tigres UANL EN VIVO por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX

País o territorio Hora local del partido México — Ciudad de México y Monterrey 21:00 México — Cancún 22:00 México — Tijuana 19:00 Estados Unidos — Este: Miami y Nueva York 22:00 ET Estados Unidos — Centro: Houston y Chicago 21:00 CT Estados Unidos — Montaña: Denver 20:00 MT Estados Unidos — Pacífico: Los Ángeles 19:00 PT

Posibles alineaciones de Club América y Tigres UANL

Club América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Alan Cervantes, Edwin Cerrillo; Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Diego Sánchez, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Henrique Simeone o Juan Brunetta, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.